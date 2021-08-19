Жертвами насильницьких зникнень у Криму стали 44 людини - МЗС

44 людини стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та міста Севастополя після анексії українського півострова Росією. Про це повідомило в понеділок, 30 серпня, міністерство закордонних справ України з посиланням на дані уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Доля 15 з них досі залишається невідомою. Їхні імена: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов", - йдеться в коментарі МЗС України, поширеному до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень.

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"Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації", наголошують у дипломатичному відомстві. На сьогодні прокуратура Автономної Республіки Крим здійснює процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей, йдеться у повідомленні. "У переважній більшості випадків були виявлені факти, що свідчать про причетність російської окупаційної адміністрації до зникнень", - заявили в МЗС України.

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У МЗС нагадали, що факти насильницьких зникнень українських і кримськотатарських активістів в анексованому Росією Криму містяться в позові України проти Російської Федерації у справі про порушення російською стороною Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, поданому в 2017 році до Міжнародного суду ООН, та в двох скаргах проти Російської Федерації, поданих 11 серпня 2018 року до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

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Ще щонайменше 258 осіб, зокрема 67 військовослужбовців і резервістів вважаються зниклими безвісти непідкотрольних територіях Донецької та Луганської областей, йдеться в повідомленні.