 У Криму провели обшук у заступника голови Меджлісу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2021

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Новини

У Криму провели обшук у заступника голови Меджлісу

У першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в Криму відбувся обшук. Його самого вивезли в невідомому напрямку.

У Криму провели обшук у заступника голови Меджлісу

У Криму в суботу, 4 вересня, у першого заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова відбулися обшуки, а його самого відвезли в невідомому напрямку. Про це повідомив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

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"Вранці в Криму до першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу прийшли з обшуками. Кілька хвилин тому його вивезли на авто в невідомому напрямку", - написав Кориневич на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Спільнота "Кримська солідарність" повідомила, що обшуки було проведено в селі Первомайське Сімферопольського району Криму.

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Нагадаємо, що російська влада раніше заборонила діяльність Междлісу кримськотатарського народу. Його членів затримують, у них періодично проводять обшуки. А в червні шолову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова було заочно засуджено Верховним судом анексованого Росією Криму до шести років ув'язнення у колонії загального режиму.

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