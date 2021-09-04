Затриманому в Криму заступнику голови Меджлісу висунули підозру

Першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову, затриманому 4 вересня співробітниками ФСБ в анексованому Росією Криму, висунуто підозру в диверсії. Про це у неділю, 5 вересня, повідомили голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та адвокатка Джелялова Еміне Авамілева.

Стаття про диверсію передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. "Зрозуміло, що інкримінування Наріману Джелялову "терористичної" статті, наряду з розправою за його принципову, чесну і незламну позицію, яка ним відкрито відстоюється протягом всього періоду російської окупації Криму, має також на меті чергову спробу Кремля дискредитувати представницький орган корінного кримськотатарського народу - Меджліс", - написав Чубаров у Facebook. Він також повідомив, що Джелялов відкинув висунуті йому підозри і відмовився брати участь в будь - яких слідчих заходах.

Як диверсія розглядається недавнє пошкодження газопроводу в Криму. 23 серпня повідомлялося, що поліція порушила кримінальну справу про навмисне знищення або пошкодження майна через "механічне" пошкодження газопроводу в селі Перевальне, розташованого на шляху з Сімферополя в бік Ялти. Адвокатка Джелялова повідомила, що йому також висунули підозру у посібництві.

Підозри іншим затриманим

Окрім Нарімана Джелялова, також були затримані четверо кримських татар. Підозри в диверсії також пред'явлені двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану, повідомив Чубаров.

Ельдар Одаманов проходить поки за статтею про непокору законному розпорядженню співробітника поліції, повідомила його адвокатка Ліля Гемеджи. Що закидають Шевкету Усеїнову адвокати поки що не знають.

Як очікується, 6 вересня в Сімферополі відбудуться "суди" щодо визначення запобіжних заходів всім п'ятьом затриманим, повідомив Чубаров.

Як повідомлялося, 4 вересня після обшуків і затримання кримських татар під "будівлею ФСБ" в Сімферополі відбулась акція протесту, під час якої, як заявила українська омбудсменка Людимила Денісова, затримали 50 людей. Частину з них потім звільнили, повідомило об'єднання "Кримська солідарність".