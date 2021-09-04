 Затриманому в Криму заступнику голови Меджлісу висунули підозру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2021

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Новини

Затриманому в Криму заступнику голови Меджлісу висунули підозру

Затриманого в анексованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова підозрюють в диверсії. Йому загрожує ув'язнення від 12 до 15 років.

Затриманим в анексованому Криму почали висувати підозри

Затриманим в анексованому Криму почали висувати підозри

Першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову, затриманому 4 вересня співробітниками ФСБ в анексованому Росією Криму, висунуто підозру в диверсії. Про це у неділю, 5 вересня, повідомили голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та адвокатка Джелялова Еміне Авамілева.

Стаття про диверсію передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. "Зрозуміло, що інкримінування Наріману Джелялову "терористичної" статті, наряду з розправою за його принципову, чесну і незламну позицію, яка ним відкрито відстоюється протягом всього періоду російської окупації Криму, має також на меті чергову спробу Кремля дискредитувати представницький орган корінного кримськотатарського народу - Меджліс", - написав Чубаров у Facebook. Він також повідомив, що Джелялов відкинув висунуті йому підозри і відмовився брати участь в будь - яких слідчих заходах.

Як диверсія розглядається недавнє пошкодження газопроводу в Криму. 23 серпня повідомлялося, що поліція порушила кримінальну справу про навмисне знищення або пошкодження майна через "механічне" пошкодження газопроводу в селі Перевальне, розташованого на шляху з Сімферополя в бік Ялти. Адвокатка Джелялова повідомила, що йому також висунули підозру у посібництві.

Підозри іншим затриманим

Окрім Нарімана Джелялова, також були затримані четверо кримських татар. Підозри в диверсії також пред'явлені двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану, повідомив Чубаров. 

Ельдар Одаманов проходить поки за статтею про непокору законному розпорядженню співробітника поліції, повідомила його адвокатка Ліля Гемеджи. Що закидають Шевкету Усеїнову адвокати поки що не знають. 

Як очікується, 6 вересня в Сімферополі відбудуться "суди" щодо визначення запобіжних заходів всім п'ятьом затриманим, повідомив Чубаров.

Як повідомлялося, 4 вересня після обшуків і затримання кримських татар під "будівлею ФСБ" в Сімферополі відбулась акція протесту, під час якої, як заявила українська омбудсменка Людимила Денісова, затримали 50 людей. Частину з них потім звільнили, повідомило об'єднання "Кримська солідарність".

Дивитись відео 01:49

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    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

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  • Чоловіки на молитві

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

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    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

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  • Прописка по-кримськи

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Прописка по-кримськи

    Коли наприкінці 1980-их років до Криму з Центральної Азії почали повертатися кримські татари, їхні будинки і майно вже давно належали іншим. Тож вони розробили принцип окупації землі, будуючи маленькі будиночки з дахом, дверима та вікном. Таким чином були створені цілі кримськотатарські квартали, в яких згодом, з невеликих хиж, виросли цілі житлові будинки.

  • Молитва з надією

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Молитва з надією

    Кримська татарка молиться біля могили тітки в долині, де розташоване її рідне село.

  • Чай з пелюстками троянди

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Чай з пелюстками троянди

    На цьому фото видно, як пелюстки троянд висушують на спальному ліжку, щоби потім заварювати з них запашний чай.

  • Журналістика під забороною

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Журналістика під забороною

    Телевізійна студія ATR порожня з 1 квітня 2015 року. Російська "влада" відкликала ліцензію на мовлення у єдиного кримськотатарського телеканалу ATR. Раніше команда телеканалу зазнавала величезного тиску і намагань втручатися у роботу.

  • Проблиски надії

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Проблиски надії

    Відтоді, як кримськотатарські активісти на материковій частині України підірвали одну з найважливіших ліній електропередач до Криму, кримські родини використовують автомобільні акумулятори та світлодіоди для освітлення будинків та осель.

    Автор: Катерина Луцька


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