56 років колонії на чотирьох: суд в РФ ув'язнив кримських татар

Російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону засудив чотирьох кримських татар, фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" , до позбавлення волі строком від 12 до 17 років у колонії суворого режиму. Про це у п'ятницю, 29 жовтня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Facebook.

"56 років позбавлення волі на чотирьох", - написала вона. Амета Сулейманова, братів Сейтумера та Османа Сейтумерових і їхнього дядька Рустема Сейтмеметова засудили за обвинуваченням "в організації та участі в діяльності терористичної організації".

Денісова наполягає, що вирок є незаконним. "Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який вони не скоювали. Вражає нікчемність і надуманість "доказів", наведених російським обвинуваченням", - написала омбудсменка. За її словами, всі докази зводилися до показань двох таємних свідків Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, "які постійно плуталися у своїх свідченнях".

Омбудсменка зазначила, що один із ув'язнених, Амет Сулейманов, має інвалідність та потребує регулярного медичного догляду через серйозні проблеми з серцем. "Для нього 12 років колонії суворого режиму рівнозначно смерті", - підкреслила вона.

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За словами Денісової, цим вироком РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини. Омбудсменка закликала представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити Росію "припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину".

"Справа Хізб ут-Тахрір"

Сулейманова, Сейтумерових і Сейтмеметова затримали 11 березня 2020 року в анексованому Росією Криму. Їх звинуватили у членстві в організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка в РФ визнана терористичною. Захисники заарештованих та засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" наполягають, що їхнє переслідування є мотивованим за релігійною ознакою. МЗС України висловило протест через затримання кримських татар.

Нагадаємо, що у січні 2020 року російський правозахисний центр "Меморіал" визнав 11 кримських татар політичними в'язнями, а у травні 2021 року - вказаних чотирьох.