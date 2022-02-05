Африканський Союз вимагає постійного членства в РБ ООН

Саміт Африканського Союзу у суботу, 5 лютого, відкрився вимогою отримання об'єднанням постійного членства у Раді Безпеки ООН. "Понад сім десятиліть з часу створення ООН Африка залишається молодшим партнером без вагомого впливу або провідної ролі у цій системі", - наголосив прем'єр-міністр господарки саміту Ефіопії Абій Ахмед.

Ця заява пролунала на відкритті саміту, який два роки не скликався через пандемію COVID-19 і на порядок денний якого виносились кліматична криза, напади ісламістів, перевороти та конфлікти на континенті, серед яких і в штаті Тиграй в Ефіопії.

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Місце посітйних членів у Раді Безпеки ООН мають держави з правом вето США, Росія, Китай, Великобританія та Франція. Інші 10 членів РБ ООН ротуються раз на два роки за регіональним принципом. Німеччина також намагається отримати місце постійного члена РБ ООН, але поки безуспішно. Щодо РБ ООН лунає критика, що цей орган більше не відображає світовий порядок, який відповідав би сучасним реаліям.