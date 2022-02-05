ЄС наклав санкції на членів перехідного уряду Малі

Рада Європейського Союзу оголосила у п'ятницю, 4 лютого, про запровадження обмежувальних заходів щодо п'ятьох членів уряду, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту у Малі. Серед них - прем'єр-міністр тимчасового уряду Шогель Кокалла Майга.

"Ці особи, серед яких відомі члени перехідного уряду Малі, несуть відповідальність за дії, що перешкоджають успішному здійсненню перехідного політичного процесу в Малі та підривають його", - йдеться у поширеному Брюсселем комюніке.

Крім прем'єр-міністра, санкції накладені також на президента Національної перехідної ради Маліка Доу, міністра з питань примирення полковника Ісмаїла Ваге, члена перехідного уряду Адама Бен Діарра, а також Ібрагіма Ікасса Майга, якого звинувачують в активній участі у русі, який повалив президента Ібрагіма Бубакара Кейти.

Усім п'ятьом заборонено в'їжджати на територію ЄС або перетинати її транзитом, їхні банківські активи в ЄС заморожуюються. Громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати цим особам кошти безпосередньо чи опосередковано.

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Похорон експрезидента Малі Ібрагіма Бубакара Кейти в січні 2022 року

Відкладені на п'ять років нові вибори

Як повідомлялось, 9 січня 2022 року економічні санкції щодо Малі запровадила Економічна спільнота західноафриканських держав ЕКОВАС.

Нагадаємо, внаслідок військового перевороту в Малі у серпні 2020 року були заарештовані президент країни Ібрагім Бубакар Кейта і низка високопоставлених цивільних і військових керівників, а парламент і уряд розпущені. Хунта, що захопила владу, назвала себе Національним комітетом порятунку народу і пообіцяла провести нові вибори.

Рада Безпеки ООН ухвалила 29 червня 2021 року резолюцію, в якій засудила переворот і закликала всі малійські сторони сприяти повному політичному переходу та передачі влади обраній цивільній владі протягом 18-місячного перехідного періоду. Втім, як завив тимчасовий уряд Малі на початку цього року, такі вибори зможуть провести лише через п'ять років, бо мають місце "організаційні прорахунки та напади ісламістських екстремістів".

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Учасник демонстрації проти санкцій ECOWAS у формі з написом "Путін" та російськими прапорами

Російські найманці у Малі

Між тим хунта обмежує діяльність комплексної місії ООН (MINUSMA) та місії Євросоюзу (EUTM Mali), розгорнутих в країні 2013 року, коли ісламістські бойовики захопили території на півночі країни і здійснюють напади на мирних мешканців та військових.

Водночас восени минулого року у пресі публікували свідчення присутності військових найманців з Росії. У ЗМІ фігурували деталі контракту російської ПВК Вагнера та хунти: 10 мільйонів доларів щомісяця за послуги з підтримки безпеки, що їх мають надавати до 1000 співробітників російської ПВК.

Тимчасовий уряд однак переконує міжнародну спільноту, що йдеться про "російських військових інструкторів". Захід засудив розміщення ПВК Вагнера в Малі.