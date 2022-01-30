Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив російську приватну військову компанію Вагнера у розкраданні ресурсів Малі. "Вони вже зараз використовують ресурси країни, в обмін захищаючи хунту. Вони грабують Малі", - заявив Ле Дріан в інтерв'ю тижневику Journal du Dimanche, опублікованому в ніч на неділю, 30 січня.

За даними американських військових, сотні найманців ПВК Вагнера перебувають у малійській провінції Сахель. У Збройних силах Малі цю інформацію заперечують. Бойовики ПВК Вагнера - це "колишні російські солдати", РФ "озброює їх" та забезпечує їм "логістичне супроводження", вважає глава французького МЗС.

Як повідомляють ООН і французька влада, бойовики з групи Вагнера присутні і в Центральноафриканській Республіці. "ПВК Вагнера використовує слабкість певних держав, щоб проникнути у них (...) для посилення російського впливу в Африці", - додав Ле Дріан.

Читайте також: ПВК Вагнера може витіснити військову місію Заходу з Малі

Данія виведе своїх військовослужбовців із Малі

Тижнем раніше тимчасовий уряд Малі, сформований після військового перевороту в серпні 2020 року, зажадав від Данії негайно вивести з країни нещодавно розміщений військовий контингент із кількох десятків солдатів. 27 січня Копенгаген вирішив вивести своїх військовослужбовців з території Малі.

В інтерв'ю Journal du Dimanche глава французького МЗС не став уточнювати, чи вчинять так само й інші європейські військові, розміщені у регіоні для боротьби з джихадистами.

"Наша боротьба з тероризмом має продовжитися, - наголосив він, - але, ймовірно, на інших умовах". Однак, зауважив він, це не означає виведення європейських сил із Малі.