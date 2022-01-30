 Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі

Росія "озброює" бойовиків ПВК Вагнера, які "грабують" Малі, заявив глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан.

Демонстрація у Бамако, Малі, проти французького впливу, травень 2021 року

Демонстрація у Бамако, Малі, проти французького впливу, травень 2021 року

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив російську приватну військову компанію Вагнера у розкраданні ресурсів Малі. "Вони вже зараз використовують ресурси країни, в обмін захищаючи хунту. Вони грабують Малі", - заявив Ле Дріан в інтерв'ю тижневику Journal du Dimanche, опублікованому в ніч на неділю, 30 січня.

За даними американських військових, сотні найманців ПВК Вагнера перебувають у малійській провінції Сахель. У Збройних силах Малі цю інформацію заперечують. Бойовики ПВК Вагнера - це "колишні російські солдати", РФ "озброює їх" та забезпечує їм "логістичне супроводження", вважає глава французького МЗС.

Як повідомляють ООН і французька влада, бойовики з групи Вагнера присутні і в Центральноафриканській Республіці. "ПВК Вагнера використовує слабкість певних держав, щоб проникнути у них (...) для посилення російського впливу в Африці", - додав Ле Дріан.

Читайте також: ПВК Вагнера може витіснити військову місію Заходу з Малі

Данія виведе своїх військовослужбовців із Малі

Тижнем раніше тимчасовий уряд Малі, сформований після військового перевороту в серпні 2020 року, зажадав від Данії негайно вивести з країни нещодавно розміщений військовий контингент із кількох десятків солдатів. 27 січня Копенгаген вирішив вивести своїх військовослужбовців з території Малі.

В інтерв'ю Journal du Dimanche глава французького МЗС не став уточнювати, чи вчинять так само й інші європейські військові, розміщені у регіоні для боротьби з джихадистами.

"Наша боротьба з тероризмом має продовжитися, - наголосив він, - але, ймовірно, на інших умовах". Однак, зауважив він, це не означає виведення європейських сил із Малі.

Дивитись відео 06:57

"Вагнергейт", Зеленський і Єрмак: чому зірвалася спецоперація з "вагнерівцями"? (19.11.2021)

Реклама

Докладно

Група журналістів у супроводі польських прикордонників

Що відбувається на східному кордоні Польщі

Репортаж DW із польсько-білоруського кордону.  

Головний офіс нової німецької доньки Газпрому Gas for Europe у Шверіні

"Газпром" створив у ФРН фірму заради сертифікації "ПП-2"

Компанія Gas for Europe керуватиме з міста Шверіна німецькою ділянкою "Північного потоку-2".  