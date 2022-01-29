Глави МЗС Німеччини та Франції відвідають Україну 7-8 лютого

Глава міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та міністерка зовнішньополітичного відомства ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 7-8 лютого відвідають Київ. Про це у суботу, 29 січня, повідомив французький дипломат.

"Я сьогодні запевнив (міністра закордонних справ України - Ред.) Дмитра Кулебу в нашій цілковитій підтримці і солідарності з Україною. Наша мобілізація триває, зокрема в "нормандському форматі", для деескалації напруженості", - написав глава МЗС Франції у своєму Twitter.

Своєю чергою Кулеба повідомив, що у розмові з Ле Дріаном вони погодилися, "що стосовно Росії нині важливо виявляти пильність та твердість і працювати над дипломатичними рішеннями". Також дипломати обговорили допомогу економіці України.

Раніше повідомлялося, що Бербок та Ле Дріан мають намір відвідати лінію розмежування на Донбасі.

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Спроба відновити "нормандський формат"

Німеччина та Франція планують нову спробу посередництва між Росією та Україною. На відновленні "нормандського формату" переговорів Бербок наполягала під час попереднього візиту до Києва 17 січня. Вона відвідала українську столицю за день до візиту у Москву, де зустрічалася з колегою Сергієм Лавровим.

Також 26 січня у Парижі зустрічалися радники глав держав і урядів України, Франції, Німеччини та Росії. У спільній заяві вони підтвердили свою прихильність дотримуватись режиму припинення вогню, узгодженого у мінських угодах.

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Напружена ситуація біля кордонів України

Серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) по ситуації довкола України, які відбулися напередодні, не дала результатів. Захід та Київ продовжують звинувачувати Москву у розміщенні десятків тисяч військовослужбовців біля українського кордону. Вони підозрюють Кремль у підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою закидає НАТО озброєння України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

США і Європейський Союз погрожують Росії найжорсткішими санкціями в разі нападу на Україну.