Голова Єврокомісії допустила відключення РФ від SWIFT та санкції проти ПП-2

Країни Заходу не виключають жодного з варіантів реагування на можливе нове вторгнення Росії в Україну, у тому числі відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT, а також санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" (ПП-2). Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) в ефірі телеканалу CNN в четвер, 27 січня.

"Я хочу з усією ясністю заявити: з порядку денного нічого не знято", - наголосила вона.

Фон дер Ляйєн також нагадала, що Європейський Союз є найважливішим торговим партнером та найбільшим іноземним інвестором у Росії, на Європу припадає близько 40 відсотків російської зовнішньої торгівлі. "Ці цифри показують, що ми маємо сильний інструмент тиску, і що для Росії буде дуже болісно, ​​якщо агресія проти України посилиться", - заявила голова Єврокомісії.

Крім того, фон дер Ляйєн підкреслила: одночасно зі спробами дипломатичного врегулювання конфлікту йде підготовка і до найгіршого з можливих сценаріїв розвитку подій.

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Відкрите питання санкцій проти Росії

У середині січня німецька газета Handelsblatt з посиланням на неназвані урядові джерела повідомила: США та європейські країни відмовилися від плану виключити Росію із платіжної системи SWIFT у разі її агресії проти України, оскільки цей може призвести до дестабілізації фінансових ринків та створення альтернативної інфраструктури платежів.

Згодом речниця Білого дому Джен Псакі заперечила цю інформацію. За її словами, США не відкидають жодних варіантів. Також Reuters, посилаючись на джерела в урядових колах Німеччини, написало, що рішення про варіант санкцій ще не прийняте.

Утім, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) непрямо підтвердила відмову відключати РФ від SWIFT, зазначивши, що "найжорсткіший кийок" не завжди є "найрозумнішим" засобом. Схожу думку висловив прем'єр-міністр федеральної землі Баварія та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder). Він вважає, що санкції вже давно не мають майже жодного впливу, а крім того, часто можуть завдати шкоди самій Німеччині, як, наприклад, у разі виключення Росії з SWIFT. Також Зедер застеріг від запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

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У грудні 2021 року Європейський парламент закликав Європейську раду бути готовою без зволікань відключити Росію від SWIFT, якщо вона зважиться на нове вторгнення в Україну.

За даними Києва і Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині дислокувались близько 100 тисяч військовослужбовців РФ. Також у Держдепі США вважають, що перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого, змушує побоюватися, що ці сили "потенційно" можуть бути використані для нападу на Україну.