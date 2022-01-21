Бербок не вважає відключення РФ від SWIFT найдієвішим заходом

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сумнівається у необхідності виключати Росію зі SWIFT (міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів). Про це вона сказала в інтерв'ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung, яке опубліковане в п'ятницю, 21 січня.

За словами Бербок, таке рішення може бути найсильнішою відповіддю на російську агресію проти України, але не обов'язково найдієвішою. Міністерка пояснила, що західні країни ретельно вивчають, які саме економічні та фінансові санкції проти Кремля "справді завдадуть удару російській економіці та керівництву, але не обернуться бумерангом".

"Канцлер і я чітко дали зрозуміти, що обговорюються будь-які засоби та заходи на випадок подальшої військової ескалації. І це стосується газопроводу "Північний потік-2", - додала Бербок.

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Напередодні німецьке ділове видання Handelsblatt з посиланням на джерела в уряді ФРН повідомило, що західні країни більше не розглядають відключення РФ від SWIFT у разі нападу на Україну. В якості альтернативи начебто розглядається запровадження економічних санкцій проти основних російських банків.

Водночас речниця Білого дому Джен Псакі заперечила цю інформацію. За її словами, США не відкидають жодних засобів тиску на Росію в разі ескалації з її боку ситуації на українсько-російському кордоні, зокрема й можливості відключення РФ від SWIFT.

У грудні 2021 року Європейський парламент закликав Європейську раду бути готовою без зволікань відключити Росію від SWIFT, якщо вона зважиться на нове вторгнення в Україну.