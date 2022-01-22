 Баварський прем′єр наразі виключає вступ України в НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2022

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Новини

Баварський прем'єр наразі виключає вступ України в НАТО

Маркус Зедер вказав, що питання вступу України в НАТО ще довго не перебуватиме на порядку денному. Він також застеріг від запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2".

Прем'єр-міністр федеральної землі Баварія та голова ХСС Маркус Зедер

Прем'єр-міністр федеральної землі Баварія та голова ХСС Маркус Зедер

Питання розширення НАТО на схід, і, зокрема, включення до складу Альянсу України "ще довго не стоятиме на порядку денному", заявив прем'єр-міністр федеральної землі Баварія та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung у суботу, 22 січня. У друкованій версії газети стаття вийде у номері за 23 січня.

Він також висловився проти постачання Німеччиною зброї в Україну в умовах конфлікту з Росією. "Я не можу собі уявити постачання німецької зброї Україні", - сказав Зедер. 

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Водночас політик засудив дії Росії, яка нарощує військову силу на кордоні з Україною. Утім, Зедер наголосив, що "РФ - це складний партнер, але не ворог Європи".

Санкції проти “Північного потоку-2”

Також Зедер застеріг від запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". "Постійні нові загрози і дедалі жорсткіші санкції щодо Росії не можуть самі собою бути рішенням", - сказав він. 

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За словами політика, санкції вже давно не мають майже жодного впливу, а крім того, часто можуть завдати шкоди самій Німеччині, як, наприклад, у разі виключення Росії з міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT. "Так само закриття газопроводу "Північний потік-2" або взагалі припинення всіх поставок газу з Росії вдарить і по нашій країні", - попередив Зедер та додав, що у разі зупинки проєкту федеральним урядом влада повинна також розповісти про можливі альтернативи.

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