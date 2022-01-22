Німеччина блокує експорт естонської зброї в Україну - WSJ

Влада ФРН відмовляє Естонії у видачі дозволу на експорт німецької зброї до України на тлі загрози російського вторгнення. Про це у п'ятницю, 21 січня повідомила газета Wall Street Journal з посиланням на представників влади Німеччини та Естонії.

Офіційний Таллінн просив Берлін про дозвіл, адже зброя, яку Естонія збиралася надати Україні, німецького походження. За даними видання, йдеться про гаубиці Д-30, які стріляють 122 мм снарядами приблизно на 20 кілометрів. Їх виготовили у СРСР та розмістили у колишній Німецькій Демократичній Республіці (НДР). Після возз'єднання ФРН Берлін відправив гаубиці до Фінляндії, яка своєю чергою передала їх Естонії у 2009 році, пише видання. Окрім гаубиць, Естонія планувала поставити Україні десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin.

Представник уряду Естонії сказав, що країна все ще не втрачає надії переконати Німеччину змінити свою думку. "Сподіваюся, ми отримаємо схвалення від Німеччини. Естонія продемонструвала, що ми хочемо допомогти Україні практично всіма можливими способами", - сказав радник міністра оборони Естонії Крісто Енн Вага.

Позиція ФРН щодо зброї Україні

Берлін, на відміну від США, Британії, Польщі та інших союзників з НАТО, відмовляється від постачання летальної зброї Україні. За словами німецьких чиновників, глухий кут у питанні надання Україні озброєння - результат тривалої політики Берліну щодо експорту зброї до регіонів з напруженою ситуацією.

Попри неодноразові заклики України, у ФРН не планують постачати зброю Києву, адже це, на думку німецьких урядовців, може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є. Ця позиція також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Утім, останнім часом навіть всередині ФРН лунає дедалі більше закликів переглянути її.

Натомість Латвія у зв'язку із загрозою російського вторгнення в Україну виявила готовність поставити Києву летальне та нелетальне озброєння. Литва заявила про намір відправити Києву переносні протиповітряні комплекси Stinger. Цьому передував дозвіл США країнам Балтії та Великобританії постачати Україні американське озброєння із власних запасів країн.

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