Україна просить у Німеччини бойові кораблі та зенітні комплекси

Посол України у Берліні Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Києву озброєння. Про це заявив він в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому в середу, 19 січня.

"Насамперед йдеться про бойові кораблі - одних із найкращих у світі, які нам вкрай необхідні для ефективного захисту довгого узбережжя Чорного та Азовського морів", - сказав дипломат.

За словами Мельника, Україна так само потребує і найсучасніших зенітних комплексів, які, як він зазначив, виробляють німецькі оборонні концерни. Україна вже багато років добивається постачання зброї з ФРН для захисту від можливого російського вторгнення, але поки що - безуспішно.

Читайте також: До України з Великобританії прибула партія протитанкової зброї

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) напередодні вчергове відкинув прохання Києва, наголосивши, що Німеччина вже багато років проводить збалансовану стратегію, що виключає експорт летальної зброї. Глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту до Києва 17 січня також говорила про незмінну позицію щодо екпорту зброї.

Деякі німецькі політики – за постачання зброї Україні

У той же час у ФРН починають лунати голоси, які ставлять під сумнів жорстку позицію уряду щодо цього питання. Так, голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) вважає, що слід замислитись про можливість постачання зброї Україні для самозахисту.

"У коаліційній угоді ми домовилися, що не постачатимемо зброю в кризові регіони. Але, враховуючи нинішню ситуацію та загрозу для нашого континенту, ми повинні переглянути цю позицію в даному конкретному випадку. Постачання оборонних озброєнь могло б дати можливість надати підтримку Україні", - заявила в інтерв'ю порталу новин t-online представниця Вільної демократичної партії (СвДП), що входить до правлячої в Німеччині коаліції з соціал-демократами та "зеленими".

Читайте також: Німеччина ветувала постачання озброєнь Україні? Що відомо на цей час

З цією точкою зору згоден і представник опозиційного Християнсько-демократичного союзу Геннінґ Отте (Henning Otte). "Якщо Україна просить оборонні озброєння для захисту від можливого російського нападу, то ми не можемо відмовлятися. Ховатися за обмеженнями на постачання озброєнь, закладеними в коаліційній угоді, - аж ніяк не відповідальна політика", - зазначив Отте, додавши, що він не заперечував би проти постачання Україні зенітних комплексів.

Вашингтон: Росія може напасти на Україну будь-якої миті

Тим часом, в адміністрації США знову попередили про безпосередню загрозу вторгнення російських військ в Україну. "Зараз ми знаходимося на етапі, коли Росія може будь-якої миті почати напад на Україну", - заявила у вівторок, 18 січня, офіційна представниця Білого дому Джен Псакі. Нинішню ситуацію вона назвала "надзвичайно небезпечною", оскільки поблизу кордону з Україною нині перебувають близько 100 тисяч військовослужбовців.

Читайте також: Данілов: В Україні буде достатньо зброї для зустрічі всіх "зелених" чоловічків

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.