Посол у ФРН Мельник закликав Берлін терміново надати Україні зброю

Напередодні візиту міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock) посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. Про це повідомляє dpa у неділю, 16 січня.

За словами дипломата, небажання нового уряду ФРН постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Народ України дуже розчарований. Зараз настав момент істини, хто є справжнім другом", - зазначив Мельник у коментарі агентству dpa.

Він також сказав, що українцям відомо про домовленість коаліції слідувати обмежувальній політиці щодо експорту зброї, за якою постачання зброї в кризові райони є неможливим. Утім, на думку Мельника, цей документ "не є Біблією" і нині світ перебуває "в найбільшій небезпеці розгортання величезної війни в центрі Європи - найгіршої з 1945 року".

Право України на самооборону

Натомість в умовах, коли "Путін загрожує державності України", українці мають "святе право на самооборону", зазначив посол. "Тому ми звертаємося до уряду Німеччини, і зокрема до міністерки закордонних справ Бербок, з проханням терміново допомогти Україні з необхідною оборонною зброєю. Це моральний і людський обов'язок", - каже Мельник.

17 січня Анналена Бербок прибуде до Києва на запрошення глави МЗС України Дмитра Кулеби. Наступного дня вона вирушить до Москви для першої зустрічі із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Позиція Берліна щодо постачання зброї

Днями в інтерв'ю Reuters Андрій Мельник виклав низку вимог до нового уряду ФРН, серед яких було постачання Україні оборонних озброєнь.

Українські високопосадовці вже неодноразово закликали ФРН допомогти Україні озброєнням. Однак позиція Берліна залишається незмінною: Німеччина принципово не постачає зброю в кризові регіони світу, в країни, що перебувають у стані війни або яким така війна загрожує. Водночас це поділяють не всі. На користь таких поставок висловлювався співголова партії Зелених Роберт Габек (Robert Habeck), а також новий лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

Новий уряд світлофорної коаліції також дотримується позиції невійськової допомоги Україні. Глава МЗС Німеччини Бербок наприкінці грудня 2021 року, коментуючи питання надання озброєння Києву, зазначила, що "подальша військова ескалація не принесе додаткової безпеки Україні".