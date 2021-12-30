Глава МЗС ФРН про зброю для України: Військова ескалація не принесе безпеки

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вважає, що подальша військова ескалація не принесе Україні більшої безпеки. Так вона відповіла на питання щодо можливості постачання зброї Україні в інтерв'ю агентству dpa, опублікованому в четвер, 30 грудня.

За словами Бербок, зараз пріоритетне завдання - не допустити подальшої ескалації. "Цього можна досягти лише за допомогою дипломатії у "нормандському форматі", а також через Раду Росія - НАТО) та в рамках ОБСЄ", - сказала вона.

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Бербок додала, що і країни Великої сімки (G7) і Європейський Союз дуже ясно дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на кордоні з Україною матиме величезні політичні та економічні наслідки для Росії. "Якщо ми викладемо всі наші варіанти дій, то буде довгий список", - наголосила міністерка.

Різні позиції всередині ФРН

Бербок увійшла до уряду ФРН як співголова Зелених. У травні інший співголова партії Роберт Габек (Robert Habeck) заявляв про те, що Україні важко відмовити в праві на отримання оборонних озброєнь. При цьому він зазначив, що така думка не суперечить пацифістський позиції його партії. Мовляв, той, хто хоча би трохи в курсі конфлікту між "проросійськими повстанцями" та українською армією, не зможе заблокувати допомогу Києву щонайменше у обороні.

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Згодом, у червні, колишній міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що Німеччина не планує постачати Україні зброю, а робить ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція). Так Маас відповів на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Німеччина не надала Україні жодної військової допомоги, хоча могла би це зробити.

Нагадаємо, що Росія вже певний час скупчує військових поблизу кордонів з Україною. За даними західної та української розвідок, це може свідчити про підготовку до вторгнення РФ в Україну взимку 2022 року. Як зазначав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. У Кремлі заперечують наміри вторгнення. Вашингтон і Брюссель пригрозили Москві економічними санкціями в разі військової ескалації.