 Глава МЗС ФРН не бачить можливості для швидкого повернення РФ до складу G7 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2021

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Новини

Глава МЗС ФРН не бачить можливості для швидкого повернення РФ до складу G7

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок вважає, що Росія сама виключила себе зі складу Великої вісімки "за рахунок анексії Криму".

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не бачить можливості повернення Росії до складу Великої сімки (G7) у найближчому майбутньому.

"Це, звичайно, дуже боляче, що Росія за рахунок анексії Криму виключила себе з цього кола, - сказала вона в інтерв'ю агентству dpa, опублікованому в четвер, 30 грудня. - Наразі неясно, коли Росія зможе повернутися до групи - нинішня ескалація не полегшує ситуацію".

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Росія була виключена зі складу Великої вісімки (G8) у 2014 році після анексії українського півострова. На думку Бербок, "після агресивних дій Росії у 2014 році було правильно дати зрозуміти, що на цій основі неможливо просто продовжувати економіко-політичний порядок денний".

У середині грудня після зустрічі в Ліверпулі міністри закордонних справ G7 засудили нарощення Росією військ на українському кордоні й заявили, що "подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки".

Головування в G7 у 2022 році переходить до Німеччини

З 1 січня 2022 року Німеччина змінить Велику Британію на посаді голови Великої сімки. До групи також входять Італія, Канада, США, Франція та Японія. Наступний саміт G7 відбудеться влітку саме в Німеччині.

Бербок заявляла, що хоче зробити спільне вирішення проблеми кліматичної кризи одним із центральних питань німецького головування у G7. 

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    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


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