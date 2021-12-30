Глава МЗС ФРН не бачить можливості для швидкого повернення РФ до складу G7

"Це, звичайно, дуже боляче, що Росія за рахунок анексії Криму виключила себе з цього кола, - сказала вона в інтерв'ю агентству dpa, опублікованому в четвер, 30 грудня. - Наразі неясно, коли Росія зможе повернутися до групи - нинішня ескалація не полегшує ситуацію".
Росія була виключена зі складу Великої вісімки (G8) у 2014 році після анексії українського півострова. На думку Бербок, "після агресивних дій Росії у 2014 році було правильно дати зрозуміти, що на цій основі неможливо просто продовжувати економіко-політичний порядок денний".
У середині грудня після зустрічі в Ліверпулі міністри закордонних справ G7 засудили нарощення Росією військ на українському кордоні й заявили, що "подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки".
Головування в G7 у 2022 році переходить до Німеччини
З 1 січня 2022 року Німеччина змінить Велику Британію на посаді голови Великої сімки. До групи також входять Італія, Канада, США, Франція та Японія. Наступний саміт G7 відбудеться влітку саме в Німеччині.
Бербок заявляла, що хоче зробити спільне вирішення проблеми кліматичної кризи одним із центральних питань німецького головування у G7.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.