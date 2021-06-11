 Саміт Великої сімки: інфраструктурний план для світу та боротьба з пандеміями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2021

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Саміт Великої сімки: інфраструктурний план для світу та боротьба з пандеміями

Велика сімка вирішила започаткувати велику інфраструктурну ініціативу для бідніших країн світу. Вона має певним чином стати противагою "Новому шовковому шляху" Китаю.

Лідери країн Великої сімки та ЄС під час саміту

Лідери країн Великої сімки та ЄС під час саміту

Велика сімка (G7) вирішила запустити глобальну ініціативу щодо розвитку інфранструктурних проєктів у бідніших країнах світу, намагаючись таким чином протистояти зростанню впливу Китаю. Відповідне рішення лідери країн G7 та ЄС погодили в суботу, 12 червня, - другий день саміту клубу провідних демократичних держав, що проходить на англійському курорті Карбіс-Бей у графстві Корнуолл.

Інфраструктурний план було ухвалено за ініціативи президента США Джо Байдена. Мета його - запропонувати біднішим країнам "орієнтовані на цінності, високоякісні та транспарентні" парнерські відносини, зазначили в адміністрації Байдена, повідомляє інформагенція AFP. Ця ініціатива має стати противагою "Новому шовковому шляху" Китаю - проєкту транспортного коридору, що має зв'язати КНР з Європою.

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За допомогою цього проєкту Пекін просуває розвиток інфраструктури у багатьох країнах. Водночас США та інші країни Заходу критично сприймають зростання впливу Китаю, вважаючи "Новий шовковий шлях" важелем розширення геополітичних інтересів Пекіна.

Меркель: G7 має діяти швидше та ефетивніше

Як зазначила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), коментуючи ініціативу, лідерам держав G7 відомо про велику потребу в інвестиціях у інфраструктуру в бідних державах, наприклад, в Африці, і покладатися на те, що "це зробить Китай", не можна. Водночас вона зауважила, що йдеться не про проєкти проти когось. Меркель також звернула увагу, що інструменти фінансування Великої сімки є не такими швидкими, як того часто потребують країни, що розвиваються. Вона виступила за те, щоб у цьому питанні держави G7 працюваkи "швидше та ефективніше", привітавши створення на саміті відповідної робочої групи.

В адміністрації США оцінюють потребу в інвестиціях у інфраструктуру в бідніших країнах світу у 40 трильйонів доларів, а через пандемію коронавірусу ця сума ще зростатиме.

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Рішення про інфраструктурну ініціативу знайде своє відображення в заключному комюніке саміту, зазначили представники делегації США.

Боротьба з пандеміями

Ще однією важливою темою саміту 12 червня була боротьба з пандемією коронавірусної хвороби. Господар саміту, прем'єр Великобританії Борис Джонсон привітав заплановане ухвалення пакту у сфері охорони здоров'я як "історичний момент". "Цією домовленістю провідні демократії світу зобов'язуються запобігти тому, щоб пандемія коли-небудь повторилася у світовому масштабі", - зазначив Джонсон.

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Заключне комюніке саміту має містити певні домовленості у сфері охорони здоров'я. Серед головних пунктів - швидка розробка та допуск вакцин, а також методів діагностики та лікування. Передбачена також і реформа Всесвітньої організації охорони здоров'я.

В останній день саміту, 13 червня, лідери країн Великої сімки та ЄС мають обговорити кроки у боротьбі зі змінами клімату.

  • Мапа: хто входить до G20 - Великої двадцятки

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    G20: Найпотужніші економіки

    Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.

  • Члени G7 - мапа держав Великої сімки

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    G7: Вхід лише для обраних

    Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.

  • Мапа G8+5 - Велика вісімка та країни з високими темпами розвитку

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G8: Коротка історія Великої вісімки

    Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).

  • Група десяти - МВФ - мапа G10

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G10: Світові кредитори

    11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.

  • Мапа Групи 15-ти, G15

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G15: Співпраця півдня з півднем

    15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.

  • Група 77 - G77 - мапа країн-членів G77

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G77: Клуб бідних

    Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.

    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


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