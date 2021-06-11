Саміт Великої сімки: інфраструктурний план для світу та боротьба з пандеміями

Велика сімка вирішила започаткувати велику інфраструктурну ініціативу для бідніших країн світу. Вона має певним чином стати противагою "Новому шовковому шляху" Китаю.
Велика сімка (G7) вирішила запустити глобальну ініціативу щодо розвитку інфранструктурних проєктів у бідніших країнах світу, намагаючись таким чином протистояти зростанню впливу Китаю. Відповідне рішення лідери країн G7 та ЄС погодили в суботу, 12 червня, - другий день саміту клубу провідних демократичних держав, що проходить на англійському курорті Карбіс-Бей у графстві Корнуолл.
Інфраструктурний план було ухвалено за ініціативи президента США Джо Байдена. Мета його - запропонувати біднішим країнам "орієнтовані на цінності, високоякісні та транспарентні" парнерські відносини, зазначили в адміністрації Байдена, повідомляє інформагенція AFP. Ця ініціатива має стати противагою "Новому шовковому шляху" Китаю - проєкту транспортного коридору, що має зв'язати КНР з Європою.
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За допомогою цього проєкту Пекін просуває розвиток інфраструктури у багатьох країнах. Водночас США та інші країни Заходу критично сприймають зростання впливу Китаю, вважаючи "Новий шовковий шлях" важелем розширення геополітичних інтересів Пекіна.
Як зазначила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), коментуючи ініціативу, лідерам держав G7 відомо про велику потребу в інвестиціях у інфраструктуру в бідних державах, наприклад, в Африці, і покладатися на те, що "це зробить Китай", не можна. Водночас вона зауважила, що йдеться не про проєкти проти когось. Меркель також звернула увагу, що інструменти фінансування Великої сімки є не такими швидкими, як того часто потребують країни, що розвиваються. Вона виступила за те, щоб у цьому питанні держави G7 працюваkи "швидше та ефективніше", привітавши створення на саміті відповідної робочої групи.
В адміністрації США оцінюють потребу в інвестиціях у інфраструктуру в бідніших країнах світу у 40 трильйонів доларів, а через пандемію коронавірусу ця сума ще зростатиме.
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Рішення про інфраструктурну ініціативу знайде своє відображення в заключному комюніке саміту, зазначили представники делегації США.
Ще однією важливою темою саміту 12 червня була боротьба з пандемією коронавірусної хвороби. Господар саміту, прем'єр Великобританії Борис Джонсон привітав заплановане ухвалення пакту у сфері охорони здоров'я як "історичний момент". "Цією домовленістю провідні демократії світу зобов'язуються запобігти тому, щоб пандемія коли-небудь повторилася у світовому масштабі", - зазначив Джонсон.
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Заключне комюніке саміту має містити певні домовленості у сфері охорони здоров'я. Серед головних пунктів - швидка розробка та допуск вакцин, а також методів діагностики та лікування. Передбачена також і реформа Всесвітньої організації охорони здоров'я.
В останній день саміту, 13 червня, лідери країн Великої сімки та ЄС мають обговорити кроки у боротьбі зі змінами клімату.