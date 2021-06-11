Саміт Великої сімки: інфраструктурний план для світу та боротьба з пандеміями

Велика сімка (G7) вирішила запустити глобальну ініціативу щодо розвитку інфранструктурних проєктів у бідніших країнах світу, намагаючись таким чином протистояти зростанню впливу Китаю. Відповідне рішення лідери країн G7 та ЄС погодили в суботу, 12 червня, - другий день саміту клубу провідних демократичних держав, що проходить на англійському курорті Карбіс-Бей у графстві Корнуолл.

Інфраструктурний план було ухвалено за ініціативи президента США Джо Байдена. Мета його - запропонувати біднішим країнам "орієнтовані на цінності, високоякісні та транспарентні" парнерські відносини, зазначили в адміністрації Байдена, повідомляє інформагенція AFP. Ця ініціатива має стати противагою "Новому шовковому шляху" Китаю - проєкту транспортного коридору, що має зв'язати КНР з Європою.

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За допомогою цього проєкту Пекін просуває розвиток інфраструктури у багатьох країнах. Водночас США та інші країни Заходу критично сприймають зростання впливу Китаю, вважаючи "Новий шовковий шлях" важелем розширення геополітичних інтересів Пекіна.

Меркель: G7 має діяти швидше та ефетивніше

Як зазначила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), коментуючи ініціативу, лідерам держав G7 відомо про велику потребу в інвестиціях у інфраструктуру в бідних державах, наприклад, в Африці, і покладатися на те, що "це зробить Китай", не можна. Водночас вона зауважила, що йдеться не про проєкти проти когось. Меркель також звернула увагу, що інструменти фінансування Великої сімки є не такими швидкими, як того часто потребують країни, що розвиваються. Вона виступила за те, щоб у цьому питанні держави G7 працюваkи "швидше та ефективніше", привітавши створення на саміті відповідної робочої групи.

В адміністрації США оцінюють потребу в інвестиціях у інфраструктуру в бідніших країнах світу у 40 трильйонів доларів, а через пандемію коронавірусу ця сума ще зростатиме.

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Рішення про інфраструктурну ініціативу знайде своє відображення в заключному комюніке саміту, зазначили представники делегації США.

Боротьба з пандеміями

Ще однією важливою темою саміту 12 червня була боротьба з пандемією коронавірусної хвороби. Господар саміту, прем'єр Великобританії Борис Джонсон привітав заплановане ухвалення пакту у сфері охорони здоров'я як "історичний момент". "Цією домовленістю провідні демократії світу зобов'язуються запобігти тому, щоб пандемія коли-небудь повторилася у світовому масштабі", - зазначив Джонсон.

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Заключне комюніке саміту має містити певні домовленості у сфері охорони здоров'я. Серед головних пунктів - швидка розробка та допуск вакцин, а також методів діагностики та лікування. Передбачена також і реформа Всесвітньої організації охорони здоров'я.

В останній день саміту, 13 червня, лідери країн Великої сімки та ЄС мають обговорити кроки у боротьбі зі змінами клімату.