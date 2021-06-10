 Меркель провела зустріч з Байденом на полях саміту G7 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2021

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Меркель провела зустріч з Байденом на полях саміту G7

За словами Анґели Меркель, вони з Джо Байденом поділяють думку щодо важливості збереження транзиту російського газу до Європи територією України.

Під час зустрічі Джо Байдена (ліворуч) та Анґели Меркель на полях саміту Великої сімки

Під час зустрічі Джо Байдена (ліворуч) та Анґели Меркель на полях саміту Великої сімки

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у суботу, 12 червня, на полях саміту Великої сімки (G7), що проходить на англійському курорті Карбіс-Бей в графстві Корнуолл, провела зустріч із президентом США Джо Байденом.  Вона стала першою очною зустріччю лідерів двох держав з моменту вступу Байдена на посаду.

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Як повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у соцмережі Twitter, зустріч відбулася між робочими засіданнями лідерів семи провідних демократій світу та ЄС.

За словами Меркель, атмосфера зустрічі була позначена "готовністю до співпраці" та "взаємними інтересами". Дискусії під час розмови вона назвала хорошими та конструктивними. "Особливістю цього формату G7 є те, що тут панує дуже відверта і не така формальна атмосфера зустрічей", - додала Меркель, цитує інформагенція dpa.

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Про що Меркель говорила з Байденом

Як зазначила Меркель після зустрічі, головною темою розмови був прийдешній саміт Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним, що відбудеться 16 червня у Женеві. За словами канцлерки, саміт обговорювали і за столом переговорів G7. Також лідери двох держав обговорили саміт НАТО, що відбудеться 14 червня, і ситуацію в Афганістані після виведення контингенту Альянсу.

Ще однією темою розмови був газопровід "Північний потік-2", додала Меркель, констатувавши прогрес у цьому питанні. За її словами, вони з Бадейном єдині в думці, що "життєво важливо та неодмінно", аби Україна й надалі брала участь у транзиті російського газу до Європи.

Нагадаємо, 25 травня Байден пояснив, що його адміністрація вирішила не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG  - оператора проєкту "Північний потік-2", а також її генерального директора Маттіаса Варніґа (Matthias Warnig), тому що газопровід вже практично добудований і штрафні санкції на даному етапі стали б "контрпродуктивними". Вашингтон пояснив свою позицію "національними інтересами".

Візит Меркель до Вашингтона має відбутися 15 липня.

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