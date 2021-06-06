 Коментар: ″Північний потік-2″ - Путін дав ляпаса уряду Німеччини | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.06.2021

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Європа

Коментар: "Північний потік-2" - Путін дав ляпаса уряду Німеччини

"Північний потік-2" ще не добудовано, а президент Росії Путін уже намагається використовувати його проти України. Це виклик уряду Німеччини, який лояльно підтримав спірний проєкт, пише оглядач FAZ Райнгард Фезер.

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Уряд Німеччини роками відкидав усі політичні аргументи проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", стверджуючи, що це "винятково економічний проєкт", що "він не шкодитиме Україні", оскільки Німеччина "подбає про те, щоб Україна залишалася транзитною країною для російського газу". Наче у випадку з "Північним потоком - 2" і справді мова йшла передусім про економіку, прихильники його будівництва багато міркували про - справді значні - доходи України від плати за транзит газу, але ігнорували головний аргумент проти газопроводу: Україна стане більш вразливою для політичних і військових атак Росії, щойно Кремль перестане залежати від можливих перебоїв з транзитом свого основного експортного товару через її територію.

Райнгард Фезер

Оглядач FAZ Райнгард Фезер

Подякою (президента Росії. - Ред.) Володимира Путіна за вірну підтримку проєкту з Берліна став словесний ляпас: в день, коли Росія заявила про завершення будівництва першої гілки "Північного потоку - 2", Путін зажадав від України "прояву доброї волі" в обмін на продовження транзиту російського газу.

Президент РФ "люб'язно" уточнив, що він має на увазі: країна, проти якої він здійснив військову агресію, не повинна більше витрачати доходи від транзиту російського газу на свою оборону. Якби уряд Німеччини прив'язав введення в експлуатацію майже добудованого газопроводу до "доброї волі" Путіна - щодо України, російської опозиції та Заходу, це стало б адекватною відповіддю на його скандальну заяву.

Автор: Бертольд Колер, оглядач газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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Докладно

Russland Moskau | Präsident Putin Rede an die Nation

"Північний потік-2" - Путін дав ляпаса уряду Німеччини

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