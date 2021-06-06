Коментар: "Північний потік-2" - Путін дав ляпаса уряду Німеччини

"Північний потік-2" ще не добудовано, а президент Росії Путін уже намагається використовувати його проти України. Це виклик уряду Німеччини, який лояльно підтримав спірний проєкт, пише оглядач FAZ Райнгард Фезер.
Уряд Німеччини роками відкидав усі політичні аргументи проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", стверджуючи, що це "винятково економічний проєкт", що "він не шкодитиме Україні", оскільки Німеччина "подбає про те, щоб Україна залишалася транзитною країною для російського газу". Наче у випадку з "Північним потоком - 2" і справді мова йшла передусім про економіку, прихильники його будівництва багато міркували про - справді значні - доходи України від плати за транзит газу, але ігнорували головний аргумент проти газопроводу: Україна стане більш вразливою для політичних і військових атак Росії, щойно Кремль перестане залежати від можливих перебоїв з транзитом свого основного експортного товару через її територію.
Подякою (президента Росії. - Ред.) Володимира Путіна за вірну підтримку проєкту з Берліна став словесний ляпас: в день, коли Росія заявила про завершення будівництва першої гілки "Північного потоку - 2", Путін зажадав від України "прояву доброї волі" в обмін на продовження транзиту російського газу.
Президент РФ "люб'язно" уточнив, що він має на увазі: країна, проти якої він здійснив військову агресію, не повинна більше витрачати доходи від транзиту російського газу на свою оборону. Якби уряд Німеччини прив'язав введення в експлуатацію майже добудованого газопроводу до "доброї волі" Путіна - щодо України, російської опозиції та Заходу, це стало б адекватною відповіддю на його скандальну заяву.
Автор: Бертольд Колер, оглядач газети Frankfurter Allgemeine Zeitung
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