"Північний потік-2": Зеленський "розчарований" рішенням Байдена не накладати санкції - ЗМІ

Президент України назвав "Північний потік-2" справжньою зброєю в руках РФ. Не дуже зрозуміло, чому "патрони до неї може забезпечувати така велика країна, як США", додав Володимир Зеленський у розмові з Axios.
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що дізнався зі ЗМІ про рішення президента США Джо Байдена припинити спроби блокувати будівництво газогону "Північний потік-2", який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Про це у ніч на понеділок, 7 червня, повідомив інформаційний інтернет-портал Axios, якому український лідер дав інтерв'ю.
За версією порталу, Зеленський був здивований і розчарований цим рішенням Байдена. "Зеленський використав інтерв'ю з Axios, щоб попросити Байдена зустрітися з ним віч-на-віч перед самітом з президентом Росії Володимиром Путіним 16 червня - і водночас запропонув приєднатися до нього "в будь-яку мить і в будь-якій точці планети", - пише видання.
Про російський газопровід президент України сказав: "Це - зброя, справжня зброя (...) в руках Російської Федерації". Зеленский додав, що "не дуже зрозуміло", чому "патрони до неї може надавати така велика країна, як Сполучені Штати".
Представник Білого дому, своєю чергою, заявив Axios, що Джо Байден відстоюватиме суверенітет і територіальну цілісність України на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Адміністрація (президента Джо Байдена - Ред.) прагне продовжувати консультації з Україною, поки ми тиснемо на Німеччину з метою вирішення ризиків, які "Північний потік-2" має для України та європейської енергетичної безпеки. Ми також вітаємо пряму взаємодію України з урядом Німеччини щодо їхніх проблем", - зазначив представник Білого дому.
Крім того, за даними джерела в адміністрації Байдена, Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського до Вашингтона до саміту Байдена з Путіним, але відмовився це зробити після рішення Зеленського про заміну керівництва державної енергетичної компанії "Нафтогаз". "Цей крок (Зеленського - Ред.) призвів до занепокоєння в адміністрації, що він (Зеленський - Ред.) відступив від антикорупційних зусиль", - зазначає Axios.
Раніше, 25 травня, Байден висловив упевненість, що трубопровід "майже повністю добудований", а запровадження санкцій проти проєкту було б контрпродуктивним для відносин США з Німеччиною та іншими країнами ЄС.
У свою чергу, президент Росії Володимир Путін 4 червня завив, що прокладка труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2" завершена. Пізніше він сказав, що Україна повинна продемонструвати "добру волю", для продовження транзиту газу через її територію.
Ця заява викликала в Німеччині критику. Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявив газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що центральне значення для Берліна "мало і має те, що Україна повинна зберегти за собою статус країни - транзитера газу" і після запуску "Північного потоку-2".
Читайте також: Коментар: Без санкцій проти "Північного потоку - 2" - аванс Байдена Берліну