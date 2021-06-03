"Північний потік-2": Зеленський "розчарований" рішенням Байдена не накладати санкції - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що дізнався зі ЗМІ про рішення президента США Джо Байдена припинити спроби блокувати будівництво газогону "Північний потік-2", який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Про це у ніч на понеділок, 7 червня, повідомив інформаційний інтернет-портал Axios, якому український лідер дав інтерв'ю.

За версією порталу, Зеленський був здивований і розчарований цим рішенням Байдена. "Зеленський використав інтерв'ю з Axios, щоб попросити Байдена зустрітися з ним віч-на-віч перед самітом з президентом Росії Володимиром Путіним 16 червня - і водночас запропонув приєднатися до нього "в будь-яку мить і в будь-якій точці планети", - пише видання.

Про російський газопровід президент України сказав: "Це - зброя, справжня зброя (...) в руках Російської Федерації". Зеленский додав, що "не дуже зрозуміло", чому "патрони до неї може надавати така велика країна, як Сполучені Штати".

Білий дім: Байден відстоюватиме суверенітет України

Представник Білого дому, своєю чергою, заявив Axios, що Джо Байден відстоюватиме суверенітет і територіальну цілісність України на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Адміністрація (президента Джо Байдена - Ред.) прагне продовжувати консультації з Україною, поки ми тиснемо на Німеччину з метою вирішення ризиків, які "Північний потік-2" має для України та європейської енергетичної безпеки. Ми також вітаємо пряму взаємодію України з урядом Німеччини щодо їхніх проблем", - зазначив представник Білого дому.

Крім того, за даними джерела в адміністрації Байдена, Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського до Вашингтона до саміту Байдена з Путіним, але відмовився це зробити після рішення Зеленського про заміну керівництва державної енергетичної компанії "Нафтогаз". "Цей крок (Зеленського - Ред.) призвів до занепокоєння в адміністрації, що він (Зеленський - Ред.) відступив від антикорупційних зусиль", - зазначає Axios.

Раніше, 25 травня, Байден висловив упевненість, що трубопровід "майже повністю добудований", а запровадження санкцій проти проєкту було б контрпродуктивним для відносин США з Німеччиною та іншими країнами ЄС.

У свою чергу, президент Росії Володимир Путін 4 червня завив, що прокладка труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2" завершена. Пізніше він сказав, що Україна повинна продемонструвати "добру волю", для продовження транзиту газу через її територію.

Ця заява викликала в Німеччині критику. Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявив газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що центральне значення для Берліна "мало і має те, що Україна повинна зберегти за собою статус країни - транзитера газу" і після запуску "Північного потоку-2".

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