Глава німецького МЗС вважає "Північний потік-2" геостратегічним проєктом

Газопровід "Північний потік-2"не є суто економічним проєктом, а відіграє геостратегічну роль, що підтвердили події останніх років, заявила в інтерв'ю агентству dpa у вівторок, 28 грудня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena (Baerbock).

За її словами, енергетику не можна використовувати як зброю, оскільки це спричинить значні наслідки.

Своєю чергою перший заступник голови блоку Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) у Бундестазі Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) в інтерв'ю dpa висловився за те, щоби газогін був введений в експлуатацію після усунення всіх юридичних перепон. "Постійно ставити "Північний потік-2" під сумнів - докорінно неправильний шлях. Якщо оператор трубопроводу зможе вирішити проблеми, а Федеральне агентство з мереж дасть зелене світло, труба має бути введена в експлуатацію", - сказав він.

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Водночас Добріндт вважає, що Німеччині слід послабити залежність від газу з РФ. Саме цей крок, а не сумніви щодо необхідності "Північного потоку-2", стане "правильною відповіддю на постійні російські провокації", наголосив він. Можливими альтернативами газу з Росії Добріндт назвав скраплений газ із США, а також вітропарки у морях.

Нагадаємо, що в середині листопада німецьке Федеральне агентство з мереж (BNetzA) призупинило необхідну процедуру сертифікації "Північного потоку-2" до моменту створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG у Німеччині та передачі їй основних активів і кадрових ресурсів. За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації ймовірно затягнеться до другої половини 2022 року.