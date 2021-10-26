 Мінекономіки ФРН не вбачає загроз у сертифікації ″Північного потоку-2″ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.10.2021

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Економіка

Мінекономіки ФРН не вбачає загроз у сертифікації "Північного потоку-2"

Федеральне міністерство економіки ФРН надало галузевому регулятору висновки про надійність поставок газопроводом "Північний потік-2".

Труба газогону Північний потік-2

"Газпром" розраховує на запуск "Північного потоку-2" до кінця року

Міністерство економіки ФРН у вівторок, 26 жовтня, повідомило про завершення аналізу надійності поставок газу через новий трубопровід "Північний потік-2" і передало результати Федеральному агентству Німеччини з мереж (Bundesnetzagentur).

Це агентство в подальшому має сертифікувати газогін для введення його в експлуатацію. "Видача сертифіката не ставить під загрозу безпеку газопостачання ФРН та Європейського Союзу", - зазначається у висновках мінекономіки, яке консультувалось щодо цього рішення із Естонією, Італією, Латвією, Литвою, Австрією, Польщею, Словаччиною, Чехією та Угорщиною.

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Сертифікація триває

Україна, яка розглядає "Північний потік-2" як загрозу енергетичній безпеці - в першу чергу через втрати власних доходів від транзиту газу - у консультаціях участі не брала. Втім, після попередніх висновків німецького регулятора, своє слово про трубопровід має ще сказати Єврокомісія.

Брюссельські чиновники можуть витратити на аналіз до чотирьох місяців, після того остаточне слово лишиться за Федеральним агентством Німеччини з мереж. Таким чином вже добудований газогін чекатиме на сертифікацію вісім-дев'ять місяців, хоча його оператор, "дочка" російського "Газпрому" Nord Stream 2 AG, розраховує навведення магістралі в експлуатацію до кінця 2021 року.

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