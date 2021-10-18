Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом

Першу з двох ниток газопроводу "Північний потік-2", що з'єднує Росію та Німеччину дном Балтійського моря, вже наповнено технічним газом. Це означає, що труба вже готова до транспортування газу, повідомила в понеділок, 18 жовтня, компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG, яка є дочірньою компанію російського газового монополіста "Газпром". За даними оператора, на другій нитці газопроводу наразі тривають пуско-налагоджувальні роботи.

Утім, поки що невідомо, коли газопровід почне транспортувати газ. Для початку комерційних поставок "Північний потік-2" має отримати сертифікацію німецького регулятора. Компанія подала відповідну заявку в червні 2021 року, але цей процес триває і може ще розтягнутися на кілька місяців.

Очікується, що "Північним потоком-2" з Росії до Німеччини поставлятиметься 55 мільярдів кубометрів газу щорічно.

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Німеччина і США дійшли згоди щодо газопроводу

Через побоювання, що Росія зможе використовувати новий газопровід для просування власних геополітичних інтересів, проєкт є спірним у ЄС. Проти його запуску довгий час виступали і США, які накладали санкції на компанії, залучені до будівництва газогону, і таким чином гальмували його завершення. Різким противником газопроводу є і Україна, що побоюється втратити свою роль як транзитної держави для російського газу, що постачається до ЄС. У липні США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". Згідно з нею, Вашингтон відклав свої плани запровадити санкції щодо компанії-оператора газопроводу. Якщо ж Росія використовуватиме газ "як зброю", США та Німеччина зобов'язалися чинити спротив таким діям з боку Москви та, в разі необхідності, наполягати на запровадженні проти неї додаткових санкцій.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію подовжити договір про транзит газу через Україну, дія якого спливає наприкінці 2024 року. Однак поки що всі намагання Берліна отримати від Москви відповідні гарантії не мали успіху.

Тим часом у Німеччині триває судова суперечка між оператором газопроводу Nord Stream 2 AG і Федеральним агентством мереж, яке має сертифікувати труду. Компанія оскаржила необхідність слідувати вимогам оновленої Газової директиви Європейського Союзу. Серед її головних положень - чітке розмежування компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50 відсотків її пропускної потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії. Німецький регулятор відмовляється робити виняток для "Північного потоку-2".