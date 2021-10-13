 Путін доручив ″Газпрому″ зруйнувати спотовий ринок газу в Європі? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.10.2021

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Економіка

Путін доручив "Газпрому" зруйнувати спотовий ринок газу в Європі?

Однією з причин газової кризи в ЄС багато хто вважає прагнення Росії прискорити запуск трубопроводу "Північний потік-2". Але у Кремля, схоже, є й інша стратегічна мета.

Володимир Путін і Олексій Міллер

Президент РФ Володимир Путін і глава "Газпрому" Олексій Міллер (архівне фото)

Все це дуже нагадує рекламну кампанію. "Ті, хто погодився укладати з нами в Європі довгострокові контракти, зараз можуть тільки руки потирати і радіти", - заявляє президент Росії Володимир Путін. "Ті, хто підписали з нами довгострокові контракти, зараз насолоджуються цією ціною", - вторить йому заступниця голови "Газпрому" Олена Бурмістрова, яка відповідає за весь експорт російської держкомпанії. "Ми знаємо, що ринкові правила можуть бути корисними в деяких ситуаціях, але абсолютно марними в інших", - пояснює європейцям постійний представник РФ при Євросоюзі Володимир Чижов.

Боротьба навколо введення в експлуатацію "Північного потоку-2"

Вже кілька тижнів Москва дедалі більш наполегливо посилає Європі недвозначний сигнал: укладайте з Росією в особі "Газпрому" довгострокові контракти на поставку газу - і не матимете турбот з теплом і електрикою. Це відбувається за умов безпрецедентної газової кризи на європейському ринку: ціни на блакитне паливо в останні місяці зросли у багато разів і на початку жовтня удесятеро перевищили середні показники минулого року.

Приймальний термінал Північного потоку-2 в німецькому Любміні

Приймальний термінал "Північного потоку-2" в німецькому Любміні вже почав роботу в тестовому режимі

Європейські експерти, ЗМІ та політики вже не раз висловлювали підозру, що "Газпром" цілеспрямовано сприяв виникненню дефіциту на європейському ринку газу, щоб змусити Німеччину і Євросоюз швидше видати дозвіл на експлуатацію відразу двох ниток добудованого на початку вересня газопроводу "Північний потік-2", для чого потрібно вивести його з-під дії антимонопольних законів ЄС (Третій енергопакет).

Однак тепер посилюється враження, що у Кремля є і друга стратегічна мета. На користь такого висновку говорить та наростаюча наполегливість, з якою чільні російські представники, офіційні російські ЗМІ і неофіційні провідники інтересів Кремля в соцмережах пропагують зараз ідею повернення країн Євросоюзу до колишньої практики закупівлі газу за довгостроковими контрактами - і, відповідно, відмови від подальшого розвитку в цій сфері біржової торгівлі, спотового ринку.

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Путін звинувачує Єврокомісію і британських експертів

Тон і спрямованість цього вербального наступу задав Володимир Путін, який не залишив сумнівів у тому, що політику "Газпрому" визначає саме він. "Ці розумники ще в минулому складі Єврокомісії придумали ринкове ціноутворення на газ - ось результат вам", - заявив президент РФ 9 вересня на пресконференції в Москві, взагалі-то присвяченій майбутнім відносинам Росії і Білорусі, і вказав на зліт спотових цін на газ в Європі до 650 доларів за тисячу кубометрів.

Карикатура Сергія Йолкіна

Карикатура Сергія Йолкіна

"У нас теж ринкове ціноутворення, ця ціна прив'язана до ціни на нафту. Ніхто її не регулює, ринок регулює", - додав Путін, забувши нагадати, що Росія в складі картелю під назвою ОПЕК+ уже п'ять років штучно обмежує видобуток нафти і у такий спосіб регулює її пропозицію на світовому ринку. За місяць, 6 жовтня, коли ціна тисячі кубометрів газу злетіла вже майже до 2000 доларів, російський президент на відеонараді з питань енергетики продовжив публічно розвивати думку про помилки, як він висловився, "так званих експертів" в Брюсселі. "Взагалі-то пропозиція перейти на біржову торгівлю газом, - вказав Путін, - була зроблена, потім просувалася і була просунута експертами Єврокомісії минулого скликання, в основному британськими експертами. Де тепер ці британські експерти, де тепер їхні пропозиції - зрозуміло, а споживачі в континентальній Європі, безумовно, страждають від реалізації цих пропозицій".

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Колапс спотового ринку газу в Європі

Таким чином, Путін намагається переконати країни ЄС, що орієнтацію на спотовий ринок Євросоюзу нав'язала Великобританія, яка тепер його залишила, а тому Єврокомісії нинішнього скликання слід тепер після Brexit виправити допущену колись помилку і повернутися до колишньої практики довгострокових контрактів з "Газпромом". А такі довгострокові контракти, продовжив переконувати європейців посол РФ при ЄС Володимир Чижов в опублікованому 11 жовтня інтерв'ю Financial Times, "забезпечували безпеку поставок і стабільність обсягів і цін". Але потім, поскаржився він, "прийшла ця ідея, яка виходить із Брюсселя, про те, що систему потрібно змінити".

Видобуток нафти й газу в Північному морі біля берегів Норвегії

Видобуток нафти й газу в Північному морі біля берегів Норвегії

Висловлювання російських представників лунають переконливо, проте не дають відповіді на питання, чому спотовий ринок в Європі роками справно працював і лише в останні місяці спочатку дав збій, а у вересні-жовтні фактично пережив колапс: важко описати іншим словом зростання цін в рази за лічені тижні.

Одне з пояснень того, що сталося - європейський ринок недоотримав цього літа очікуваних обсягів скрапленого газу (СПГ), оскільки значна частина поставок з різних країн пішла в Азію, де ціни на цей енергоносій виявилися ще вищими. У Москві особливо наголошують на тому, що через холодну попередню зиму сильно скоротилися запаси в європейських газосховищах, зокрема у контрольованих "Газпромом". Ще одним фактором стали широкомасштабні ремонтно-профілактичні роботи на газотранспортній системі Норвегії, через які цьому великому постачальнику довелося тимчасово істотно скоротити свій експорт в ЄС.

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"Дивна відмова Росії від грошей"

Однак постає питання, чому в цій ситуації Росія, яка забезпечує майже 40 відсотків газового імпорту ЄС і як лідер ринку, що несе чималу відповідальність за його стабільність, не збільшила пропозицію на європейських біржових майданчиках, щоб хоча б дещо вирівняти попит і пропозицію, а заодно і добре заробити.

Infografik Karte Gaspipelines Europa Nord Stream UK

На цю обставину в інтерв'ю московській "Новій газеті" звернув увагу російський нафтогазовий експерт Михайло Крутіхін: "Замість того, щоб скористатися підвищенням цін і отримати додатковий прибуток від нових продажів газу за високими спотовими цінами, вони (в "Газпромі" - Ред.) вирішили взагалі припинити торгівлю на спотових ринках, оголосили, що в четвертому кварталі і весь наступний рік вони не торгуватимуть додатковими обсягами газу на електронних торговельних майданчиках.

За образним висловом російського експерта, "Газпром" вдався до тактики "італійського страйку": "Виконуються всі раніше укладені контракти, але жодних додаткових обсягів газу в Європу не надходить".

Аналогічні оцінки лунають і в Німеччині, наприклад, в статті під заголовком "Дивна відмова Росії від грошей" в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Дії Росії в газовій кризі, - пише її московський кореспондент Фрідріх Шмідт (Friedrich Schmidt), - є загадкою для економічних аналітиків: контрольований державою концерн "Газпром" виконує свої довгострокові газові контракти, але не користується шансом заробити багато грошей шляхом розширення свого поки що убогого бізнесу на спотовому ринку".

Німецький кореспондент доходить наступного висновку: "Спроби пояснити таку поведінку, керуючись тільки економічними критеріями, мало що дадуть. "Газпром" втілює в життя політичні установки Кремля".

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Довгострокові контракти з "Газпромом" проти Green Deal Євросоюзу

Таким чином, фраза, яка постійно лунає в Росії на тлі нинішньої газової кризи про те, що "Газпром" виконує всі свої договірні зобов'язання", набуває додаткового сенсу, свого роду це друге дно: виходить, що російська держкомпанія обслуговує тільки тих, хто уклав з нею довгострокові контракти, і фактично бойкотує спотовий ринок, прирікаючи його на немислимі раніше стрибки цін і у такий спосіб дискредитуючи сам принцип біржової торгівлі газом.

Якщо зрештою справа дійде до руйнування європейського спотового ринку газу і повернення більшості країн ЄС до укладення переважно довгострокових контрактів з "Газпромом" (Угорщина днями вже підписала 15-річний контракт з правом коригування через 10 років), це призведе до тривалого закріплення нинішнього домінування Росії на європейському ринку газу і значною мірою відріже від нього постачальників СПГ.

Одночасно довгострокові контракти з "Газпромом" стали б реальним гальмом на шляху форсованої декарбонізації економіки заради захисту клімату, на яку Євросоюз взяв курс під девізом Green Deal. Адже тоді - навіть якщо європейська відновлювана енергетика зробить в цьому десятилітті очікуваний і планований великий ривок у своєму розвитку - країнам ЄС довелося б до середини або до кінця 2030-х років все одно купувати у Росії значні обсяги викопного енергоносія. Але, можливо, Москва саме на це й розраховує.

  • Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Дісен-ам-Аммерзее (Баварія) • На перший погляд може скластись враження, що перед нами - рівні ряди квітучої лаванди десь у французькому Провансі. Але це - сонячна електростанція поблизу баварського озера Аммерзее.

  • Лемвердер (Нижня Саксонія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Лемвердер (Нижня Саксонія) • На відновлювані джерела енергії в Німеччині вже припадає понад 40 відсотків від загального обсягу електроенергії, котра виробляється в країні.

  • Ульм (Баден-Вюртемберг) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Ульм (Баден-Вюртемберг) • При цьому офіційна німецька статистика в цих даних враховує енергію вітру, сонця, води, а також енергію, що виробляється різними шляхами з біомаси й органічної частини домашніх відходів.

  • Якобсдорф (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Якобсдорф (Бранденбург) • 2018 року на наземні та морські вітроенергетичні установки й парки в Німеччині припала майже половина всього обсягу виробленої відновлюваної енергії - 41 і 8 відсотків відповідно.

  • Пайц (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Пайц (Бранденбург) • Частка сонячних електростанцій у цьому відновлюваному енергетичному "коктейлі" сягнула 20 відсотків.

  • Юнде (Нижня Саксонія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Юнде (Нижня Саксонія) • Стільки ж, тобто 20 відсотків, припадає й на використання біомаси як альтернативного джерела електричної енергії. Ще три відсотка дає використання органічної частини домашніх відходів.

  • Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Гаймбах (Північний Рейн-Вестфалія) • Сім відсотків відновлюваної енергії, що лишилися, припадає на ГЕС. Можливості для зведення в Німеччині гідроелектростанцій обмежені, але використовуються ці ресурси вже дуже давно. Цю електростанцію в регіоні Айфель побудували в 1905 році. Оснащена сучасними турбінами, вона ефективно працює й досі.

  • Галліґ Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Галліг Гооге (Шлезвіг-Гольштейн) • Для того, аби можна було собі уявити повну картину, наведемо розподіл за всіма джерелам у Німеччині за 2018 рік: АЕС - 13,3 відсотка, буре вугілля - 24,1% відсотка, кам'яне вугілля - 14 відсотків, природний газ - 7,4 відсотка; ГЕС - 3,2 відсотка, вітер - 20,2 відсотка; сонце - 8,5 відсотка, біомаса - 8,3 відсотка.

  • Гарцвайлер (Північний Рейн - Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Гарцвайлер (Північний Рейн-Вестфалія) • У 2038 році в Німеччині мають намір повністю відмовитися від спалювання бурого вугілля для отримання електроенергії. Останній атомний реактор, згідно з рішенням федерального уряду, має бути виведений з експлуатації в 2022 році. Торік на АЕС і буре вугілля припадало понад 37 відсотків від усієї виробленої електрики, котрі доведеться чимось замінити.

  • Сіверсдорф (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Сіверсдорф (Бранденбург) • За даними на кінець 2018 року в Німеччині нараховувалось понад 29 тисяч наземних вітроенергетичних турбін. У прибережних морських водах Німеччини розташовано ще близько 1350 вітрових електростанцій. Але понад чотири десятки з них ще не були підключені до енергетичної мережі.

  • Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Північне море (Шлезвіг-Гольштейн) • Серйозну проблему представляє необхідність будівництва нових енергетичних трас для транспортування енергії з північних регіонів, де вітер дме частіше й потужніше (тут багато таких турбін), до споживачів у західних і південних частинах Німеччини.

  • Лебус (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Лебус (Бранденбург) • Ці плани викликають протести з боку мешканців тих густонаселених регіонів, через які мають пройти лінії електропередач. У деяких місцях люди вимагають прибирати високовольтні ЛЕП під землю.

  • Рюген (Мекленбург - Передня Померанія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Рюген (Мекленбург-Передня Померанія) • Плани зведення нових вітроенергетичних турбін у різних регіонах дедалі частіше наштовхуються в Німеччині на опір з боку населення. Відповідні судові позови часто мають успіх, що вже помітно впливає на річні показники зростання галузі - тим більше, що дедалі складніше знайти такі місця, які б пасували для встановлення вітроенергетичних турбін.

  • Вормс (Рейнланд-Пфальц) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Згідно з даними служби Deutsche WindGuard, у 2018 році в Німеччині було введено в експлуатацію лише 743 нових вітряних установок. При цьому попередній 2017 рік виявився рекордним в історії розвитку цього виду відновлюваної енергії в Німеччині: майже 1849 нових установок.

  • Дассов (Мекленбург - Передня Померанія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Дассов (Мекленбург-Передняя Померанія) • Загалом у Німеччині нині нараховується близько тисячі громадських ініціатив, котрі виступають проти будівництва нових вітряків. Їхні прихильники вважають, що ці установки руйнують життєвий простір птахів та летючих мишей, псують ландшафти, а інфразвук та інший постійний шум цих установок шкодить здоров'ю людей, що живуть поруч.

  • Східна Фризія (Нижня Саксонія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Східна Фризія (Нижня Саксонія) • Ці ініціативи вимагають, зокрема, як альтернативу розглядати газові і парові електростанції, підвищувати ефективність вугільних станцій, а також переглянути рішення парламенту і уряду Німеччини про відмову від атомної енергії.

  • Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Зауерланд (Північний Рейн-Вестфалія) • Представники галузі зазвичай вказують на недоведеність негативного впливу інфразвуку на здоров'я. Що стосується загибелі птахів через вітрові установки, то фахівці називають різні цифри, максимум - до 200 тисяч на рік в цілому в усій Німеччині. Для порівняння: в результаті зіткнень із склом вікон і фасадів гине близько 18 мільйонів птахів в рік.

  • Сіверсдорф (Бранденбург) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Сіверсдорф (Бранденбург) • Кажанів гине понад 100 тисяч на рік (за деякими оцінками, втричі більше) - не лише від зіткнень з лопатями, але і через травми, що отримуються в результаті завихрень повітря, коли вони пролітають поруч. Багато кажанів гине під час сезонної міграції. Експерти вимагають враховувати ці фактори - зокрема, відключати вітряки в години особливої активності кажанів.

  • Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Бедбург-Гау (Північний Рейн-Вестфалія) • Правила вибору місць для вітряків регулюються земельними законами. Наприклад, в Північному Рейні-Вестфалії мінімальна відстань до житлових будівель складає 1500 метрів, в Тюрінгії - 750 метрів. У Баварії ця відстань обчислюється за формулою "Висота установки х 10", тобто, наприклад, два кілометри між житловими будинками і двохсотметровим вітряком.

  • Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) Альтернативна енергетика Німеччини

    Альтернативні ландшафти Німеччини

    Ренцов (Мекленбург - Передня Померанія) • Дискусії про розвиток відновлюваних джерел енергії часто ведуться в Німеччині емоційно і продовжуватимуться в найближчому майбутньому. Щоб підвищити готовність населення бачити в околицях такі установки, пропонується, зокрема, відраховувати додаткову частину доходів конкретних регіонів на різні потрібні і корисні для місцевих жителів проєкти.

    Автор: Максим Нелюбін, Володимир Медяний


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