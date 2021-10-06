Ціна газу в Європі досягла історичного максимуму

Ціни на газ у Європейському Союзі та Великобританії у середу, 6 жовтня, досягли історичного максимуму, свідчать дані біржі Intercontinental Exchange (ICE). При відкритті торгів ціна листопадового ф'ючерсу перевищила 1600 доларів, а пізніше сягнула понад 1900 доларів за тисячу метрів кубічних газу, що стало рекордом.

Причиною зростання ціни на газ агенція AFP називає низькі запаси у газосховищах, підвищення попиту перед опалювальним сезоном та обмежену пропозицію. За даними компанії Gas Infrastructure Europe (GIE), газосховища в Європі в середньому заповнені на 75,87 відсотка.

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Росія заперечує свою роль у зростанні цін на газ в Європі

Президент РФ Володимир Путін у середу пов'язав ситуацію на європейському енергетичному ринку, зокрема, з діями Європейської Комісії. "Глобальний енергетичний ринок не терпить метушні та метань, інвестиційні плани тут носять довгостроковий характер, тому різкі необдумані дії можуть призвести, і, судячи з сьогоднішньої ситуації на ринку, вже призводять до серйозних дисбалансів - таких, які ми зараз спостерігаємо на європейському енергетичному ринку", - цитує пресслужба Кремля.

На думку президента Росії, на ситуацію вплинуло декілька чинників: підвищення попиту на енергію після посткризового відновлення економіки, зниження запасів природного газу в підземних сховищах багатьох європейських державах після холодної зими, скорочення вироблення вітрової енергії через спеку влітку та практика Єврокомісії. "Вся її діяльність була спрямована на згортання так званих довгострокових контрактів, була спрямована на перехід до біржової торгівлі газом", - впевнений Путін.

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Брюссель перевіряє, чи є маніпуляції на газовому ринку

Натомість у Єврокомісії у середу заявили, що перевіряють дані, згідно з якими підвищення цін на газ в ЄС могло бути викликано маніпуляціями на енергетичному ринку. "Знаю, що деякі з вас стурбовані тим, що, можливо, були маніпуляції на європейському ринку енергетики. Ці побоювання ми сприймаємо всерйоз і проводимо розслідування", - сказала єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, відповідаючи на питання депутатів у Європарламенті. Вона додала, що, згідно з першими оцінками ЄК, Росія виконує всі довгострокові контракти, "але при цьому додаткових поставок не проводить".

Також в середу канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) також заявила, що російська сторона виконує всі контракти на поставку енергоносіїв до Європи.