 Неспокій у Європі: дорожнеча газу напередодні зими | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.10.2021

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Економіка

Неспокій у Європі: дорожнеча газу напередодні зими

Ціни на енергоносії стрімко ростуть у всьому світі. Споживачі не в захваті, а деякі політики намагаються заробити бали на цій ситуації. Ситуацію може ускладнити ще й холодна зима.

Засніжені дерева й лінії електромереж (символічне фото)

В умовах дефіциту газу і знервованості на європейських ринках погода взимку матиме велике значення

Домогосподарствам по всій Європі слід готуватися до подальшого зростання цін на опалення та електроенергію. Деякі європейські країни, такі як, наприклад, Іспанія, вживають екстрених заходів - вcтановлюють граничні ціни та обмежують прибутки енергокомпаній. Мета - стримати злет цін та пом'якшити соціальні й політичні наслідки дорожнечі.

"Захист клімату та енергетична політика стали предметом незгоди й конфліктів у наших суспільствах. На це мають бути знайдені політичні відповіді, які гарантують суспільну злагоду і дозволять уникнути негативних наслідків для єдності Європейського Союзу", - зазначила у розмові з DW аналітикиня берлінського Фонду науки і політики (SWP) Кірстен Вестфаль (Kirsten Westphal).

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Дилема регулювання: менше прибутків - менше інвестицій

У Європейському Союзі діє низка програм, які мають на меті довгострокову підтримку країн у здійсненні енергетичної трансформації. У нинішній ситуації підтримка ЄС набуває нової ваги. Адже деякі країни спільноти перебувають у скрутному становищі з огляду на високий рівень держборгу. Водночас, попри бюджетний дефіцит, уряди вимушені підтримувати громадян, яким через дорожнечу енергоресурсів загрожують тяжкі соціальні наслідки. З огляду на це Іспанія закликає Євросоюз продумати інструментарій, за допомогою якого можна було би реагувати на драматичний стрибок цін на енергоносії.

Водночас приклад Іспанії також демонструє економічну дилему, пов'язану з контролем за цінами: обмеження прибутків енергокомпаній звужує їхні фінансові можливості для довгострокових інвестицій у "зелену" трансформацію. "Ця цінова криза з піковими стрибками і значною волатильністю цін заскочила нас у якнайгірший момент. Вона знищила капітал, який вкрай потрібен для інвестицій у відновлювальні джерела енергії й новітні технології", - констатує Вестфаль.

Ціни на електроенергію зросли удвічі

Оптові ціни на електроенергію цього року зросли більш ніж удвічі. Зокрема, через швидше, ніж очікувалося, відновлення промислового виробництва після пандемії й обмежені обсяги постачання викопних енергоносіїв. Росія, наприклад, здійснює лише лімітовані поставки на європейські спотові ринки. Деякі оглядачі навіть побачили у цьому свідомий тиск на німецьку владу та ЄС, аби пришвидшити введення в експлуатацію газогону "Північний потік-2".

Водночас у низці країн цього року проводяться ремонтні роботи в енергомережах, які торік були відкладені через пандемію. Крім того, мала місце й ціла низка несприятливих збігів, таких як відключення силових електричних кабелів між Великобританією і Францією через пожежу. Або відключення електропостачання через екстремальну спеку на півдні Європи. "Мало що вказує на те, що зростання найближчим часом припиниться", - зауважив в інтерв'ю DW Том Марзек-Манзер, аналітик енергетичних ринків консалтингової компанії ICIS.

Соняхи на тлі ТЕС та вітряків

Прискорити перехід на відновлювані джерела енергії в ЄС мають вуглецеві сертифікати

Газосховища не заповнені, як слід

До всіх несприятливих факторів додалися ще й погодні. "У Європі зима тривала майже до травня, температури були нижчими за середньостатистичні показники. До того ж у січні й лютому різкі похолодання спостерігалися не лише в Європі, але і в Азії та Північній Америці, що значно збільшило споживання газу для опалення і виробництво електроенергії", - зазначає Жан-Баптіст Дубрель, аналітик Міжнародної енергетичної агенції (IEA).

У результаті збігу несприятливих природних факторів газові сховища в Європі виявилися незаповненими паливом протягом літа, а енергокомпанії - неготовими до зими, тож ціни на спотових ринках восени почали стрімко рости. "Низькі запаси у сховищах мають подвійний ціновий ефект: по-перше, є велика потреба в закачуванні палива до сховищ, через що ростуть ціни на спотовому ринку. Крім того, низькі запаси у сховищах роблять учасників ринку більш знервованими", - каже експерт IEA Гергеї Молнар. За його словами, у європейських газових сховищах нині на 15-18 відсотків менше газу, ніж торік.

Роль кліматичних змін

В аналітичному центрі Ember зазначають, що зміни клімату також роблять свій внесок у цінову нестабільність на енергетичних ринках. Оскільки зростає кількість надзвичайних погодних ситуацій, які впливають на попит і доступність енергоносіїв. "Один з актуальних прикладів такого впливу - безпрецедентні повені у Німеччині у липні цього року, які забрали сотні життів і спричинили збитки, які оцінюють у 30 мільярдів євро. І це лише один з багатьох інцидентів, які відбуваються по всьому світу щодня", - каже аналітикиня енергоринків з Ember Сара Браун.

Через високі ціни на газ в енергогенеруючих компаній є велика спокуса перейти зі спалювання газу на вугілля, яке значно брудніше з точки зору викидів в атмосферу. Однак у країнах ЄС у цій ситуації є стримувальний фактор. "В Європі менше переходять на вугілля, бо у нас діє ринок вуглецевих сертифікатів. Якби в Європі не стягували плату за викиди вуглецю, ми би спалювали значно більше вугілля і наші викиди були би значно більшими", - каже експерт IEA Жан-Баптіст Дубрель.

Будівництво газогону Північний потік-2

"Газпром" не збирається збільшувати поставки газу до країн ЄС, поки не запущено "Північний потік-2"

Дорожнеча вуглецевих сертифікатів

Сертифікати на викиди вуглецю - один з наріжних каменів європейської стратегії стимулювання "озеленення" економіки. Ціни на ці сертифікати протягом року виросли вдвічі й сягнули пікових показників цього літа. Деякі політики пояснюють зростання цін на енергоносії запровадженням цих сертифікатів. Однак експерти не зовсім із цим погоджуються. "Зростання цін на вуглець є складовою зростання цін на енергоносії лише приблизно на 20 відсотків", - каже Сара Браун з аналітичного центру Ember. За її словами, єдиний спосіб нівелювати цей фактор - швидше переходити на відновлювальні джерела енергії.

Представники енергокомпаній наголошують на ключовій ролі газу в перехідний період між викопною і "зеленою"добою в енергетиці і пояснюють нинішню ситуацію недостатніми інвестиціями в газову інфраструктуру. За підрахунками аналітиків енергоринків банку JP Morgan, у період з 2021 по 2030 рік дефіцит інвестицій у видобуток, аби покривати потреби у нафті і газі, становитиме близько 600 мільярдів доларів.

Попереду тривожна зима

Минулого тижня російський газовий монополіст "Газпром" повідомив, що не збільшуватиме поставки газу до країн ЄС. Натомість Норвегія вирішила підвищити експорт з огляду на напружену ситуацію на ринку. Від окремих рішень компаній та урядів залежить, чи буде дефіцит газу взимку, а отже, і наскільки він буде дорогим. Не в останню чергу, однак, на ситуацію впливатиме непередбачуваний фактор - погода.

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Докладно

Засніжені дерева й лінії електромереж (символічне фото)

Неспокій у Європі: дорожнеча газу напередодні зими

Ціни на енергоносії стрімко ростуть у всьому світі. Ситуацію може ускладнити ще й холодна зима.  

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