Ціна газу в Європі перевищила 826 доларів за тисячу кубометрів

З 9 по 14 вересня ціна на газ в Європі збільшилася на 17,1 відсотка, або на 120,7 долара за тисячу кубометрів, до 826,56 долара за тисячу кубометрів. Про це свідчать результати торгів у середу, 14 вересня, на хабі TTF на біржі ICE Futures, повідомляє агентство "Українські новини".

Головний чинник зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи за обмеженого надходження газу трубопроводами та в скрапленому вигляді. До переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше ніж місяць, а рівень запасів ледь перевищив 70 відсотків, передає агенція "Українські новини". На ранок неділі резерви становили 70,75 відсотка, що на 15,6 процентного пункту нижче за середній рівень за останні п'ять років.

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Російський "Газпром" із кінця серпня припинив закачування газу до німецьких підземних сховищ "Реден" та "Катаріна". Компанія продовжує обмежене закачування до австрійського "Гайдах", німецького "Ємгум" та "Бергермеер" у Нідерландах.

Раніше державне підприємство "Оператор газотранспортної системи України" заявило, що "Газпром" штучно знижує запаси газу в підземних сховищах газу Європи. Своєю чергою "Газпром" заявляє про готовність зберегти транзит газу через територію України після 2024 року.