 Шмигаль: Уряд працює над незмінністю тарифів на газ для населення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2021

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Шмигаль: Уряд працює над незмінністю тарифів на газ для населення

Уряд України працює над тим, що захистити населення від зміни тарифів на тлі підвищення цін на газ зі сторони Росії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, Україна готова до нового опалювального сезону.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль (фото з архіву)

Український уряд працює над забезпеченням незмінності тарифів на газ для населення. Про це у вівторок, 14 вересня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Головне, над чим ми зараз працюємо, це незмінність тарифів для людей. Наше завдання - захистити людей від зміни тарифів у зв'язку з одним з видів гібридної агресії Росії проти Європи і України, це збільшення цін на газ. Вважаю це гібридною агресією", - зазначив він, цитує агенція "Українські Новини".

Також він наголосив, що впевнений у стабільному проходженні опалювального сезону. Шмигаль зазначив, що раніше президент Володимир Зеленський підписав закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ і забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", яким Верховна Рада затвердила механізм реструктуризації заборгованості підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) за спожитий газ."Ці всі кроки дають нам впевненість у стабільному проходженні опалювального сезону", - сказав прем'єр-міністр.

У липні Верховна Рада затвердила механізм реструктуризації заборгованості підприємств теплової комунальної енергетики за спожитий газ. Міністерство енергетики України заявляє, що в опалювальному сезоні 2021/2022 років будуть працювати 14 з 15 енергоблоків атомних електростанцій (АЕС).

Ревакцинація 2022 року

Шмигаль також наголосив, що, ймовірно, наступного року в Україні стартує кампанія з ревакцинації проти коронавірусу. "Чому важливо всім вакцинуватися до кінця року. Наступного року ймовірно можлива ревакцинація. Можливо. Всі країни до цього готуються. Невідомо, які штами з'являтимуться, як себе вестиме вірус. Поєднання вакцинації та ревакцинації дуже не бажане, оскільки це збиватиме якийсь ритм", - сказав він.

Прем'єр-міністр упевнений, що з нинішнім темпом до кінця року вийде вакцинувати більшість дорослого населення. При цьому він наголосив, що уряд не планує впроваджувати обов'язкову вакцинацію.

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