Знижений тариф не електроенергію – соцзахист чи популізм?

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 11 серпня пообіцяв знизити з 1 жовтня тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт/год на місяць, до 1,44 гривні за одну кВт/год. Для менш ощадливих споживачів залишиться чинний тариф 1,68 гривень.

Політики від провладної партії "Слуга народу" вітають таке рішення, як ініціативу, спрямовану на соціальний захист громадян. Натомість їхні політичні опоненти та незалежні експерти вказують на популістський і декларативний характер урядового рішення і застерігають, що подорожчання струму в подальшому неминуче.

"Слуги" вітають, опозиція критикує

Слідом за прем'єром Шигалем, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що зниження тарифу для ощадливих українців захистить споживачів. "З 1 жовтня ми знижуємо тариф для абсолютної більшості населення, мова йде про 80 відсотків домогосподарств", - заявив Галущенко. Він пояснив, що це вдалося завдяки новому порядку покладання спеціальних зобов'язань (ПСО), за яким держава примусить "Укргідроенерго" та нацкомпанію "Енергоатом" сплатити різницю за дешеву електроенергію для населення.

Шмигаль обіцяє здешевлення струму для населення

Шмигаль зазначив, що знижений тариф запроваджується "за ініціативи президента Володимира Зеленського". Голова комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус переконаний, що "люди побачать, що це справедливо".

Натомість лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що насправді влада Зеленського не здешевила, а збільшила мінімальний тариф. "Вони 2020 року скасували ціну 90 копійок і поставили 1,68 гривень. Забули всі свої брехливі обіцянки і заяви про "тарифний геноцид", - цитує Порошенка сайт "Європейської солідарності". Тариф до 2020 року і справді складав 90 копійок за менш ніж 100 кВт/год на місяць, і нинішній тариф в 1,44 гривні є на 60 відсотків вищим.

Платити більше все одно доведеться

Голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко нагадав, що соціального захисту незаможних більш ефективно досягти через надання субсидій незахищеним верствам. "Нинішнє рішення виглядає, як спроба захисту родин, які не мають комп'ютерів, сучасних телевізорів та іншої побутової електротехніки і мало споживають електроенергії. Але з початком опалювального сезону все одно буде новий стрибок тарифів на електроенергію", - сказав DW експерт. Він пояснив це тим, що вартість електроенергії в житловому секторі значно нижча, ніж для промисловості і для вирівнювання ситуації державі все одно доведеться поступово збільшувати її до щонайменше трьох гривень за кВт/год для населення.

Порошенко нагадав, що мінімальний тариф на струм зріс після приходу до влади Зеленського

Своєю чергою, старша наукова співробітниця київського Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе впевнена, що заощадити українцям таки не вдасться, бо одночасно зі здешевленням електрики для частини споживачів відбувається його невпинне збільшення для бізнесу і промисловий тариф уже вчетверо дорожчий за ціну струму для населення.

"Так відбувається завжди: щойно в підприємств дорожчають видатки, вони їх одразу перекладають на покупців та споживачів. Нинішнє підвищення стосуватиметься харчів, електроніки, автопалива та інших товарів, які найбільше споживаються домогосподарствами із середніми статками. Саме вони зазнають найбільших непрямих збитків через подорожчання електрики", - сказала Коссе в інтерв'ю DW.

Ризики енергетичного недоринку

Тим часом енергоексперти аналізують проєкт рішення КМУ про залучення до компенсацій збитків "Енергоатому", який віддаватиме частину електроенергії для населення за нерентабельним тарифом. Цю компенсацію уряд планує досягти коштом приватних операторів системи розподілу електроенергії - обленерго. Власники цих компаній заявляють, що для цього їм доведеться припинити фінансування ремонтів електромереж і погрожують їхнім виходом з ладу під час зими та блекаутами для цілих регіонів та міст України.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко застеріг, що 70 відсотків електромереж зараз вже в аварійному стані і саме цим пояснив той факт, що "кожен українець сидить без світла близько 700 хвилин на рік". "Мало не щодня на електрообладнанні стаються аварії, що лишають без світла цілі населені пункти", - каже експерт. Крім того, Омельченко нагадав про найвищий у Європі рівень втрат електроенергії в Україні - понад 10 відсотків. На цьому тлі обкладення обленерго додатковими платежами експерт вважає абсолютно незаконним і прогнозує легкі виграші власниками обленерго позовів проти держави в судах.

Однак колега Омельченка Сергій Дяченко назвав апокаліптичні прогнози на цю зиму перебільшеними. На його думку, електромережі підтримується в достатньо надійному стані, а найбільші ризик постають з боку теплогенерації. "Тепломережі в значно гіршому стані. Наразі ще нема офіційної інформації, але з розмов з колегами з теплоелектростанцій я знаю, що на них приватні власники сильно заощаджують на планових ремонтах і цієї зими є ризик повторення ситуації лютого 2021 року, коли нам довелося через зупинку ТЕС просити в Білорусі додаткових обсягів імпорту електроенергії", - сказав Дяченко.