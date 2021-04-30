Кабмін знизить тариф на електроенергію при споживанні до 250 кіловат на місяць

Кабінет Міністрів України знизить тариф на електроенергію для домогосподарств з обсягом споживання до 250 кіловат на місяць - до 1,44 гривні за кіловат-годину. Тариф діятиме з 1 жовтня, повідомив у середу, 11 серпня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. Для тих, хто споживає більше електроенергії, тариф залишиться на нинішньому рівні - 1,68 гривні за кіловат-годину. Уряд цього дня ухвалив відповідну постанову.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це рішення дасть змогу посилити захист побутових споживачів і впровадити з 1 жовтня фінансову модель спецзобов'язань щодо забезпечення населення електроенергією (ПСО, PSO - Public Service Obligation - спеціальні обов’язки учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів. - Ред.).

"Цим ми знижуємо тариф для 80 відсотків побутових споживачів: для них він становитиме 1,44 гривні за кіловат-годину. Ця можливість досягається через упровадження нової моделі ПСО, яка вводиться вперше і передбачає посилення ролі держави через державні генеруючі компанії, зокрема "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які стають ключовими її учасниками", - зазначив Галущенко, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, до 1 жовтня у всіх сторін буде можливість підготуватися до нової моделі ПСО.