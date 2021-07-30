 РНБО розглядає можливість введення тимчасових адміністрацій в обленерго | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2021

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Новини

РНБО розглядає можливість введення тимчасових адміністрацій в обленерго

У разі загрози національній безпеці України РНБО розглядає можливість введення тимчасових адміністрацій в колишні обленерго. РНБО також ухвалила рішення, щоб не допустити підвищення тарифів на електроенергію.

Електромережі в Україні

Електромережі в Україні

Рада національної безпеки і оборони України розглядає можливість введення тимчасових адміністрацій у підприємства-оператори систем розподілу (ОСР, колишні обленерго - Ред.) в разі загрози національній безпеці. "Ми бачимо ознаки монополізації на цьому ринку. Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойко та громадянин РФ Воєводін володіють розподільними мережами, які перебувають безпосередньо в їхній власності. Ми не говоритимемо, як вони цю власність отримали. Ми говоримо про те, що в разі загрози національній безпеці ми розглядаємо питання введення тимчасових адміністрацій", - сказав у п'ятницю, 30 липня, секретар РНБО Олексій Данілов.

Він також зазначив, що нікому не буде дозволено маніпулювати тарифами на електроенергію. "Президент ставить завдання в жодному разі не допустити підвищення тарифів для вразливих верств населення. В жодному разі не повинна підвищуватися вартість для населення", - додав Данілов. Він зазначив, що на засіданні РНБО було ухвалено відповідне рішення.

Впровадження нових тарифів, яке передбачалося 1 серпня, за рішенням уряду перенесено до 1 вересня. Передбачався розподіл споживачів на кілька категорій залежно від обсягів споживання. Найнижчим, менше за нинішній 1,68 гривні за кіловат на годину, планувався тариф для споживання в 100 кіловатів на годину на місяць. Найвищим до 3,4 гривні за кіловат на годину для споживання від 500 кіловатів на годину.

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