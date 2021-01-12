Новий міністр енергетики: професіонал чи агент олігархів і популіст?

Понад рік посада міністра енергетики у кабінеті прем'єра Дениса Шмигаля була вакантною - у це крісло, як заявляли у владі, шукали людину, яка впорається з проблемами енергетичної галузі України. Зокрема, подолає проблему заборгованості за спожиту електроенергію, нарешті ліквідує перехресне субсидіювання, тобто різницю тарифів між промисловістю та населенням, а також спецзобов'язання, завершить реформи ринку газу та започаткує реформи вугільної галузі.

Новий міністр: професіонал чи агент Деркача?

Двічі на посаду міністра висували колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, але Верховна Рада провалювала голосування за його кандидатуру. На цьому призначенні ніби наполягав особисто глава держави Володимир Зеленський, тож в Офісі президента не виключали, що кандидатура Вітренка знову голосуватиметься у парламенті.

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Утім, 28 квітня уряд призначив Вітренка головою правління "Нафтогазу". І наступного дня Верховна Рада без зволікань проголосувала за нового міністра енергетики - юриста Германа Галущенка, віцепрезидента державної компанії "Енергоатом". Його кандидатуру підтримали 305 народних депутатів - фракції "Слуга народу", ОПЗЖ, "Батьківщина" та групи "За майбутнє" і "Довіра".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що кандидатуру Галущенка запропонували в Офісі президента, "оскільки він неодноразово брав участь у робочих нарадах щодо ситуації в енергетиці й зарекомендував себе як професіонал".

Між тим фракції "Європейська солідарність" та "Голос" голосували проти Галущенка, мотивуючи тим, що той ніби має зв'язки з впливовим в енергетичній сфері народним депутатом Андрієм Деркачем. Галущенку закидають, що він працював в "Енергоатомі" під керівництвом Деркача, а останній, які відомо, з січня цього року перебуває під санкціями США як "агент Росії". "Він працював у команді Деркача в "Енергоатомі" у часи Віктора Януковича. Вони працювали, щоб в Україні було не американське ядерне паливо, а російське", - заявила у парламенті представниця "Європейської солідарності" Софія Федина.

Що відомо про Галущенка?

З відкритих джерел відомо, що Галущенку 47 років, він народився у Львові, закінчив Львівський державний університет за спеціальністю "правознавство", а також Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціалізацією "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Згодом працював у прокуратурі, міністерстві закордонних справ України, є кандидатом юридичних наук та має звання "Заслужений юрист України".

З енергетикою Галущенка пов'язує посада директора з правового забезпечення НАЕК "Енергоатом" у 2013-2014 роках, а також віцепрезидентство в "Енергоатомі" від травня 2020 року і донині.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін написав, що сприйняв новину про призначення Гаоущенка міністром енергетики як жарт, оскільки керівництво держави декларує деолігарізацію, а насправді чинить навпаки. "У нас же ніби деолігархізація на марші. А міністром призначають людину, за керівництва якої державний "Енергоатом" продавав електроенергію олігархам значно (часом вдвічі) дешевше ринку. Наприклад, лише за один тиждень на цій схемі "Енергоатом" подарував компаніям Ахметова і Коломойського наших 65 мільйонів гривень", - обурився Шабунін. За його словами, за цією схемою НАБУ нині відкрило провадження, в рамках якого вже відбулися обшуки.

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Сам Галущенко відкидає свій зв'язок з Андрієм Деркачем чи з будь-якими іншими згаданими вище особами. "Всі історії стосовно моїх зв'язків з олігархатом, зокрема з Деркачем, є абсолютним фейком. Тому давайте припиняти всі ці істерії. Якщо є питання і є бажання довести, то, будь ласка, є маса можливостей показати наказ Деркача про моє призначення в "Енергоатом". Знайдіть його. Показати рішення суду, де я вписаний як представник, адвокат Деркача. Знайдіть його", - сказав Галущенко під час виступу в парламенті.

Дивитись відео 05:36 Поділитись Загострення на Донбасі і "Північний потік-2": що буде з трубою (16.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3s8S4 Загострення на Донбасі і "Північний потік-2": що буде з трубою (16.04.2021)

"Уряд і президент шукали лояльну людину"

Новопризначений міністр вже заявив, що існує "реальна можливість" зменшити високі тарифи на електроенергію та газ для вразливих споживачів. За його словами, ринок енергетичних послуг не має бути грою з нульовою сумою, коли один учасник енергогенерації виживає за рахунок знищення іншого, а також коли спекуляції з цінами виймають останні гроші з кишень пересічних громадян. При цьому, що саме конкретно він збирається запропонувати для підвищення конкуренції на енергетичному ринку і для зниження тарифів на електроенергію та газ, так і не озвучив.

"Перед призначенням кандидат повинен мати хоч якесь уявлення, що робити першочергово, мати програму, а її немає", - констатує експерт державної політики в енергетичній галузі Геннадій Рябцев. Водночас він позитивно оцінює обізнаність Галущенка в процесах державної бюрократії і припускає, що це реанімує реформи енергетичного сектора.

Натомість президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар вважає, що уряд і президент шукали лояльну людину, яка погодиться виконувати популістичні обіцянки про зниження тарифів на електроенергію та газ за рахунок монополізації ринку олігархічними компаніями.

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"Зниження тарифів і відмова від ринкових умов - це популізм. Якщо підуть таким шляхом, то всі державні енергопідприємства будуть збитковими. В угоду популізму є шанс навіть повернутися до "привабливо дешевого" російського газу. Це типово паразитарна схема вже давно апробована у застосуванні українськими олігархами", - пояснює Гончар. На його думку, для нового міністра енергетики це буде серйозним викликом.

На переконання експертки з атомної енергетики Ольги Кошарної, за керівництва Галущенка українська енергетична галузь ще більше занепадатиме і поступово повертатиметься "в обійми Росії". Вона вважає, що у новопризначеного міністра бракує досвіду і розуміння пріоритетів - діяльність Галущенка в НАЕК "Енергоатом" цьому підтвердження, адже компанія нині збиткова. "Галузі потрібен не юрист, а інженер. Міністр не може обіцяти зниження тарифів на газ та електроенергію, бо він не має до цього відношення. Цим займається регулятор - НКРЕП. Міністром не може працювати людина, яка не відрізнить кіловати від кіловольтів", - каже Кошарна.