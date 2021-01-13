В ОП не виключають третю спробу призначення Юрія Вітренка міністром енергетики

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак допускає, що кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики буде внесено до Верховної Ради втретє. При цьому Єрмак вважає, що цього разу це внесення завершиться успіхом, заявив він у суботу, 13 лютого, в інтерв'ю на телеканалі "Україна".

"Ми, як і раніше, вважаємо Юрія Вітренка найкращою кандидатурою на посаду міністра енергетики на сьогодні. Я не виключаю, що буде третя спроба, і можу сказати з великою часткою ймовірності - успішна спроба голосування у Верховній Раді", - сказав Єрмак. Він додав, що у фракції "Слуги народу" пройшли консультації і всі депутати змогли отримати відповіді від Вітренка про те, як кандидат бачить розвиток галузі.

Також Єрмак зазначив, що команда президента Володимира Зеленського поки не розглядає питання відставки уряду, а спікер парламенту Дмитро Разумков є членом команди президента, а чутки про бажання зняти Разумкова з посади спікера є спробою посварити членів команди і "вбити клин" між ними. Той факт, що низка депутатів фракції, а також сам Разумков не голосували за кандидатуру Вітренка, Єрмак назвав показником демократичності процесів всередині команди і правом членів команди на свою позицію.

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Нагадаємо, вперше Верховна Рада відмовилася призначити Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики 17 грудня 2020 року. Тоді його кандидатуру підтримали 188 депутатів. Потім уряд України призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики та поклав на нього тимчасове виконання обов'язків міністра. Однак 28 січня Верховна Рада знову відмовилася призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики, цього разу за призначення проголосували 204 депутати. При цьому спікер ВР Разумков обидва рази не голосував "за".