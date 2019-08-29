 Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2021

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Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики

Віцепрезидент національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Герман Галущенко став міністром енергетики України.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Верховна Рада України у четвер, 29 квітня, призначила віцепрезидента національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Германа Галущенка міністром енергетики.

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За його призначення проголосували 305 депутатів при мінімально необхідних 226, передає агенція "Українські новини". Фракція "Слуга народу" дала 227 голосів "за", "Батьківщина" - 17, "За майбутнє" - 14, "Опозиційна платформа - За життя" - 20, група "Довіра" - 19, позафракційні - 8. Подання про призначення Галущенка вніс прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Галущенко про свої пріоритети

Під час свого виступу перед народними депутатами Галущенко зазначив, що своїм завданням він бачить налагодження взаєморозуміння з Верховною Радою для вирішення проблем в енергетичній галузі. Серед цих проблем він назвав борги на енергоринках, незавершеність інтеграції енергосистеми України з європейським ринком, коливання цін на газ, необхідність вироблення механізму захисту вразливих споживачів, тіньовий ринок нафтопродуктів, а також протистояння "Північному потоку-2" і диверсифікацію постачань енергоресурсів.

"Найближчий час - найбільш критичний. Міністр енергетики, ким би він не був, нічого не зможе зробити без Верховної Ради", - цитує Галущенка агентство "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, з травня 2020 року Галущенко обіймав посаду віце-президента "Енергоатома". У 2013-2014 роках він був виконавчим директором з правового забезпечення "Енергоатому".

Раніше комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував парламенту призначити Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

До цього парламент двічі відмовлявся затвердити Юрія Вітренка міністром енергетики. 

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