ООН: пандемія коронавірусу не уповільнила швидкість зміни клімату

Пандемія коронавірусу не уповільнила темпів зміни клімату, повідомляється у доповіді ООН United in Science 2021, оприлюдненій у четвер, 16 вересня. Згідно з нею, з січня по липень 2021 року глобальні викиди СО2 через використання викопних видів палива в енергетиці та промисловості вже були на тому ж рівні або вище, ніж за аналогічний період 2019 року, тобто до пандемії. При цьому загальне сокрочення викидів у 2020 році під час першої хвилі пандемії було "короткотерміновим", йдеться в документі.

"Цей звіт показує, що поки що у 2021 році ми не рухаємося в правильному напрямку", - заявив генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) Петтері Таалас. Водночас у документі зазначається, що у 2021 році викиди CO2 від дорожнього руху були нижчими, ніж до спалаху пандемії. Однак концентрація основних парникових газів, які сприяють глобальному потеплінню, продовжувала зростати у 2020 році та в першій половині 2021 року.

"Ми все ще значно позаду графіка для досягнення цілей Паризької угоди", - наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш щодо зусиль стосовно утримання глобального підвищення температури.

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За даними ООН, глобальна середня температура поверхні Землі за період з 2017 по 2021 рік є однією з найтепліших за всю історію досліджень - на 1,06-1,26 градуса за Цельсієм вищою за доіндустріальний рівень (1850-1900 роки). І цей показник може зрости до 1,8 градуса до 2025 року.

При цьому, навіть якщо кліматичних цілей буде досягнуто, рівень моря може піднятися на 0,3-3,1 метра до 2300 року. "Навіть з амбітними діями щодо уповільнення викидів парникових газів рівень моря продовжуватиме зростати та загрожувати низинним островам та прибережному населенню в усьому світі'', - пишуть автори звіту.

На тлі цієї тенденції Гутерріш закликав до "негайного, швидкого та масштабного'' скорочення викидів парникових газів для стримування глобального потепління та запобігання кліматичній катастрофі. "Ці зміни - лише початок гіршого (...) Якщо не буде негайного, швидкого та масштабного скорочення викидів парникових газів, ми не зможемо обмежити глобальне потепління до 1,5 градуса за Цельсієм (...) Наслідки будуть катастрофічними'', - наголосив генсек ООН.

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