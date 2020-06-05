ООН: Понад 2 мільйони людей загинули через погодні катастрофи за 50 років

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), за 50 років погодні катастрофи забрали у світі життя більш ніж двох мільйонів людей. Про це ВМО, яка є установою ООН, повідомила в середу, 1 вересня.

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Як стверджують в організації, на країни, що розвиваються, припадає понад 91 відсоток із двох мільйонів смертей. Найбільша кількість загиблих внаслідок однієї катастрофи мала місце під час посухи 1983 року в Ефіопії, коли загинули 300 тисяч людей.

При цьому кількість погодних катастроф з 1970-х років і до кінця останнього десятиліття зросла в п'ять разів. Агентство ООН пояснює таке зростання як змінами клімату, так і можливістю більш точно фіксувати явища. За даними ВМО, це дослідження щодо близько 11 тисяч екстремальних подій є наймасштабнішим у своєму роді.

Фінансові збитки від таких явищ, як повені чи хвилі спеки, становили в період з 1970-го до 2019 року близько 3,64 трильйона доларів. Найбільшої шкоди завдав ураган "Катріна" в США у 2005 році.

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У цій країні урагани "Гарві", "Марія" та "Ірма" також зробили свій внесок у загальне збільшення фінансових збитків внаслідок екстремальних погодних умов після 2010 року. Якщо в 1970-х роках збитки становили 175,4 мільярда доларів, то в останньому десятилітті періоду дослідження - 1,38 трильйона доларів.

Водночас річна кількість смертей за весь період значно зменшилася. ВМО пояснює це покращенням систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення.

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