ООН: Понад 2 мільйони людей загинули через погодні катастрофи за 50 років
Кількість катастроф з 1970-х років і до останнього десятиліття зросла в п'ять разів. ООН пояснює це змінами клімату та кращою фіксацією природних явищ.
Пожежі у Бразилії (архівне фото)
За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), за 50 років погодні катастрофи забрали у світі життя більш ніж двох мільйонів людей. Про це ВМО, яка є установою ООН, повідомила в середу, 1 вересня.
Як стверджують в організації, на країни, що розвиваються, припадає понад 91 відсоток із двох мільйонів смертей. Найбільша кількість загиблих внаслідок однієї катастрофи мала місце під час посухи 1983 року в Ефіопії, коли загинули 300 тисяч людей.
При цьому кількість погодних катастроф з 1970-х років і до кінця останнього десятиліття зросла в п'ять разів. Агентство ООН пояснює таке зростання як змінами клімату, так і можливістю більш точно фіксувати явища. За даними ВМО, це дослідження щодо близько 11 тисяч екстремальних подій є наймасштабнішим у своєму роді.
Фінансові збитки від таких явищ, як повені чи хвилі спеки, становили в період з 1970-го до 2019 року близько 3,64 трильйона доларів. Найбільшої шкоди завдав ураган "Катріна" в США у 2005 році.
У цій країні урагани "Гарві", "Марія" та "Ірма" також зробили свій внесок у загальне збільшення фінансових збитків внаслідок екстремальних погодних умов після 2010 року. Якщо в 1970-х роках збитки становили 175,4 мільярда доларів, то в останньому десятилітті періоду дослідження - 1,38 трильйона доларів.
Водночас річна кількість смертей за весь період значно зменшилася. ВМО пояснює це покращенням систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення.
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
"Зелені легені" планети у вогні
Густий дим стоїть над великими просторами басейну річки Амазонки. З повітря найкраще видно, як вогонь просувається вперед, знищуючи тропічні ліси. Стіна вогню пожирає величезні площі лісів. Хмари диму також вказують на природню катастрофу, яка продовжує лютувати: "зелені легені" нашої планети охоплені вогнем.
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Невпинна робота пожежників
Вогонь залишає за собою лише обвуглені стовбури дерев і йде далі. Тисячі пожежників, ризикуючи власним життям, намагаються приборкати вогняну стихію. Але, вочевидь, їхніх зусиль недостатньо. Під тиском міжнародної спільноти уряд Бразилії ухвалив рішення долучити до боротьби з вогнем підрозділи збройних сил країни.
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Тисячі лісових пожеж з початку року
Тим часом влада семи з 26-ти бразильських штатів оголосила надзвичайний стан і звернулася до уряду по допомогу. Статистика вражає: за даними бразильського Інституту досліджень космосу (INPE), з початку року було зафіксовано вже понад 75 тисяч лісових пожеж - на 84 відсотки більше, ніж за відповідний період минулого року.
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Катастрофа, створена людиною
На жаль, масштабні пожежі у цій південноамериканській країні є регулярними. Вони постійно виникають у засушливу пору року. Утім, серед причин виникнення цього пекла є також і діяльність людини: за даними організацій, які опікуються захистом довкілля, в останній хвилі пожеж винні фермери. Їхній мотив при цьому - звільнити території під пасовища, зокрема для великої рогатої худоби.
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Об'єкти інфраструктури у небезпеці
Пожежі є небезпечними не лише для віддалених лісових районів. Те, наскільки лісовий вогонь наблизився до населених людьми районів, засвідчує ця фотографія, зроблена поблизу міста Куяба на південному сході Бразилії. Вогонь лютує загрозливо близько до автомобілів, що їдуть дорогою, яка з'єднує цей регіон країни з сусідньою Болівією.
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Протести проти уряду Жаіра Болсонару
У багатьох регіонах Бразилії формується рух опору проти центрального уряду країни. Насамперед під шквалом критики демонстрантів опинилася політика президента країни Жаіра Болсонару у сфері захисту довкілля. Болсонару неодноразово заявляв, що він виступає за використання басейну Амазонки у господарстві. За свою нерішучу реакцію на пожежі президент Бразилії наразився на критику в усьому світі.
Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії
Світ долучається до боротьби з вогнем
Країни Великої сімки погодили виділення термінової допомоги на загальну суму у 20 мільйонів євро. За рахунок цих коштів насамперед планувалося фінансувати роботи пожежних літаків. Утім, бразильські урядовці відмвилися від коштів іноземних донорів.