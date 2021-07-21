Німецькі страховики: Збитки від повені зросли до 7 млрд євро
За оновленою оцінкою Загальнонімецького об'єднання страхових компаній, сума виплат через збитки, завдані повенями в липні 2021 року, досягне семи мільярдів млрд євро.
Наслідки повені в Німеччині
Розмір збитків застрахованого майна від повеней на заході Німеччини складе не менше семи мільярдів євро. Таку цифру назвав у середу, 25 серпня, глава Загальнонімецького об'єднання страхових компаній (GDV) Йорґ Асмуссен (Jörg Asmussen). Раніше в GDV виходили з того, що розмір збитків, завданих стихією, обмежиться сумою від 4,5 до 5,5 мільярдів євро.
За даними DVG, сума страхових виплат за збитками, завданими житловим будинкам і домашньому майну, а також підприємствам, досягне 6,5 мільярда євро. Ще 450 мільйонів євро підуть на компенсацію власникам постраждалих від стихії автомобілів. Загальна кількість страхових випадків, за попередніми оцінками, становить 250 тисяч. 200 тисяч з них пов'язані зі збитками, завданими житловим будинкам і підприємствам, а 50 тисяч - автомобілям.
"Лише в процесі фіксування всіх завданих руйнувань відкривається масштаб цієї екстремальної події", - підкреслив Асмуссен, виступаючи перед журналістами. При цьому сума в сім мільярдів євро не відображає розмір реального збитку від стихії. Адже страхування на випадок таких природних катастроф, як повені та зливи, є в Німеччині лише у 46 відсотків домовласників, вказують галузеві експерти.
Найбільш руйнівна повінь в історії Німеччини
Від циклону "Бернд", що обрушився на Німеччину з 13 по 18 липня 2021 року, найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. Крім того, серйозні руйнування були зафіксовані в Баварії і Саксонії.
За оцінкою DGV, ця природна катастрофа стала найбільш руйнівною в історії Німеччини. Для порівняння: збитки, завдані так званою "повінню століття" на Ельбі та Дунаї у східній частині Німеччини в серпні 2002 року, склали 4,75 мільярда євро, а в 2013 році через природні катаклізми німецьким страховикам довелося виплатити 2,25 мільярда євро.
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