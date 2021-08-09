У Німеччині погодили фонд відбудови після повені на 30 мільярдів євро - ЗМІ

Німецький федеральний уряд та уряди земель погодили створення національного фонду для відбудови постраждалих від повені регіонів на суму 30 мільярдів євро. Відповідної домовленості досягнуто у вівторок, 10 серпня, під час конференції канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністрів земель, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на джерела в уряді.

Національний фонд "Допомога у відновленні 2021" має бути створений як спеціальний федеральний фонд. Заходи федеральних земель з відбудови після негоди на суму 28 мільярдів євро мають бути профінансовані порівну федеральним урядом та земельними урядами. Згідно з проєктом рішення, внески окремих земель у фонд врегулюють через зміну розподілу надходжень податку з обороту упродовж наступних 30 років. Різниця у два мільярди - це збитки, яких зазнали об'єкти, що перебувають у федеральній власності, оскільки негода завдала шкоди мостам, залізницям та автомагістралям.

Для створення цього фонду необхідно ухвалення окремого федерального закону. Очікується, що Бундестаг розгляне його на спеціальному засіданні 25 серпня, домовилися фракції ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії. Очікується, що тоді ж Бундестаг обговорить заплановане призупинення зобов'язання подавати на банкрутство для компаній, що постраждали від повені. Це має зупинити хвилю банкрутств.

Прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії, кандидат у канцлери ФРН від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет (Armin Laschet) під час конференції заявив про необхідність швидких темпів відбудови після повені. Він подякував іншим німецьким землям за солідарність і повідомив про величезний масштаб катастрофи. "Ми повинні почати негайно", - сказав він.

Згідно з інформацією dpa, фонд має працювати за зразком аналогічного фонду, створеного після повені у 2013 році. Тоді кошти надходили до постраждалих приватних домогосподарств та компаній за умови, що їхні збитки від негоди не покривали страховики. На початку серпня міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (OlafScholz) сказав, що після нинішньої катастрофи на відновлення знадобиться набагато більше коштів, ніж у 2013 році.

Тоді федеральний та земельні уряди разом витратили на одолання наслідків 6 мільярдів євро. За оцінкою Лашета, тільки у Північному Рейні-Вестфалії збитки, завдані цьогорічною повінню, становлять понад 13 мільярдів євро. Приблизно такий же обсяг збитків у сусідній землі Рейнланд-Пфальц.

Нагадаємо, внаслідок руйнівної повені спричиненої сильними дощами, загинули щонайменше 188 людей. Доля багатьох людей досі невідома.

Дивитись відео 25:54 Поділитись "Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3yRW3 "Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021)