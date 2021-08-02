 Збитки через повінь на заході ФРН сягають десятків мільярдів євро - Лашет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Збитки через повінь на заході ФРН сягають десятків мільярдів євро - Лашет

Для подолання наслідків негоди у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці необхідно 20-30 мільярдів євро, заявив Армін Лашет.

Руйнування, спричинені повінню у Німеччині

Руйнування, спричинені повінню у Німеччині

Збитки, завдані негодою та повінню у середині липня у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, становлять 13 мільярдів євро. Таку попередню оцінку озвучив у понеділок, 9 серпня, прем'єр-міністр цієї землі, кандидат у канцлери ФРН від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет (Armin Laschet). Збитки в сусідній землі Рейнланд-Пфальц є принаймні такими ж високими, тому майбутній національний фонд відбудови має становити від 20 до 30 мільярдів євро, сказав Лашет під час виступу в ландтазі.

Тільки у Північному Рейні-Вестфалії пошкоджено понад 150 шкіл, принаймні вісім з них настільки серйозно, що навіть їхня обмежена робота неможлива, зазначив прем'єр землі. Крім того, було пошкоджено понад 200 дитячих садочків і така ж кількість кабінетів лікарів, а також більш ніж 50 аптек. "Повінь 14 і 15 липня була, мабуть, найбільшим стихійним лихом, якого зазнала земля Північний Рейн-Вестфалія за часи існування ФРН. Після всього, що я бачив за останні кілька тижнів, я все ще глибоко вражений",- сказав Лашет.

Всі німецькі землі вже заявили про готовність внести необхідну суму в національний фонд відбудови. "Тому ми вдячні за цю загальнонаціональну солідарність", - наголосив Лашет, цитує інформагенція dpa. Для погодження цього питання потрібна пришвидшена парламентська процедура. За словами Лашета, Бундестаг може обговорити це питання ще в серпні.

Наприкінці липня Асоціація німецьких страховиків оцінила обсяг збитків внаслідок природної катастрофи, що обрушилася на захід Німеччини,  в суму до 5,5 мільярда євро. Як повідомлялося, внаслідок руйнівної повені спричиненої сильними дощами, загинули щонайменше 188 людей. Доля багатьох людей досі невідома.

Дивитись відео 25:54

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021)

  • Руйнівні повені в Європі

    Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення

    Руйнівні повені в Європі

    Безпрецедентні повені - спричинені опадами, обсяг яких за два дні склав двомісячну норму - завдали значної шкоди Західній Європі, забравши життя щонайменше 209 осіб у Німеччині та Бельгії. Річки з вузькими руслами у лічені години вийшли з берегів і бурхливі потоки води знищили населені пункти, які стояли тут століттями. Відбудова будинків, підприємств та інфраструктури коштуватиме мільярди євро.

  • У китайському місті Чженчжоу вода затопила метро

    Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення

    Екстремальний сезон дощів

    Рекордні повені обрушилися й на частини Індії та Китаю, долаючи дамби та дренажні системи. У китайському місті Чженчжоу вода затопила метрополітен, внаслідок чого загинуло 12 осіб. Тут зливи були особливо сильними навіть для сезону дощів. Науковці прогнозують, що зміни клімату призведуть до ще частіших та сильніших злив - тепліше повітря утримує більше вологи, через що зростає кількість опадів.

  • Небачена спека в США і Канаді

    Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення

    Небачена спека в США і Канаді

    Дедалі частіше у світі спостерігається й сильна спека, подібна тій, яка спіткала наприкінці червня американські штати Вашингтон та Орегон, а також канадську провінцію Британська Колумбія. Тут безпрецедентно високі температури спричинили смерть сотень людей. У селі Літтон у Канаді була зафіксована температура у 49,6 градуса Цельсія - наступного дня цей населений пункт знищила пожежа.

  • Лісові пожежі в Орегоні

    Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення

    Лісові пожежі

    Хоча хвиля надзвичайної спеки й скінчилася, але вона створила ідеальні сухі умови для лісових пожеж. У штаті Орегон у США пожежа знищила територію розміром з Лос-Анджелес протягом лише двох тижнів. Дим від пожежі був відчутний навіть у Нью-Йорку. За останніми дослідженнями, такі погодні умови були б "практично неможливими" без змін клімату, спричинених діяльністю людини.

  • Амазонський дощовий ліс наближається до точки зламу?

    Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення

    Амазонський дощовий ліс наближається до "точки зламу"?

    Центральна Бразилія страждає від найгіршої засухи за останні 100 років, яка підвищує ризик пожеж та зникнення тропічних лісів басейну Амазонки. Науковці нещодавно підрахували, що на великій території південно-східної частини Амазонського дощового лісу вуглекислого газу викидається у повітря більше, ніж поглинається. Це підштовхує тропічний ліс Амазонки ближче до "точки зламу".

  • На межі голоду у Мадагаскарі

    Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення

    На межі голоду

    Роки безжалісної спеки поставили понад мільйон людей на Мадагаскарі на межу голоду - людям в цій країні доводиться їсти сирі кактуси, листя рослин і саранчу. При цьому в країні не було ані інших природних катастроф, ані політичних конфліктів - вважається, що ця скрутна ситуація в південноафриканській країні є першим випадком голоду в сучасній історії, який спричинено винятково зміною клімату.

  • Більше природніх катастроф - більше біженців

    Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення

    Більше природніх катастроф - більше біженців

    Кількість людей у світі, які стали біженцями через природні катастрофи, у 2020 році стало найвищим за останнє десятиліття - рекордні 55 мільйонів людей стали внутрішньо-переміщеними особами (ВПО), рятуючись втечею від природніх катаклізмів. Ще 26 мільйонів осіб змушені були шукати захисту за межами своєї батьківщини. Три чверті серед ВПО були жертвами екстремальних погодних умов.

    Автор: Мартін Кюблер


Також за темою

Häuser sind nach der Flut total zerstört. Tagelang waren die Einwohner an der Ahr nach der Flut von der Außenwelt abgeschnitten. Sie haben ihr Schicksal selbst in die Hand genommen.(Zu dpa: Alle für alle: Wie sich ein Dorf selbst aus dem Schlamm gekämpft hat)

Загибель людей під час повені у ФРН: обставини перевіряє прокуратура 02.08.2021

Прокуратура Кобленца перевіряє дані про те, чи мали органи місцевої влади можливість запобігти загибелі людей під час повені.

19.7.2021, Altenahr*** Meterhoch türmen sich Wohnwagen, Gastanks, Bäume und Schrott an einer Brücke über die Ahr. Zahlreiche Häuser in dem Ort wurden komplett zerstört oder stark beschädigt, es gibt zahlreiche Todesopfer.

Фейкові новини: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят 03.08.2021

У інтернеті можна знайти фейкові новини про знайдені у постраждалому від повені регіоні 600 тіл загиблих дітей. DW розбиралося, як поширювалася ця та інша дезінформація.

Juni 2016 Über 1000 Freiwillige sind nach Simbach zu kommen, um zu helfen Quelle: Birgitta Schülke Copyright: DW/B. Schülke

Повінь у Німеччині: самовіддана допомога волонтерів 27.07.2021

Швидка допомога у біді є вкрай важливою. Після повені на заході Німеччини на допомогу поспішають як люди, що живуть по сусідству, так і ті, хто мешкає за сотні кілометрів.

Реклама

Докладно

Об'єкт жаги - олімпійська золота медаль

Коментар: Медальний залік треба скасувати

Такий підхід лише підігріває націоналізм, який політизує спорт, вважає редакторка DW Сара Віртц.  

Опріснення води в Австралії

Опріснення морської води - рішення для Криму? (відео)

Багато хто вважає найкращим вирішенням водної кризи - опріснення морської води. Зокрема і для Криму. Що з ним не так?  