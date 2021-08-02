Збитки через повінь на заході ФРН сягають десятків мільярдів євро - Лашет

Збитки, завдані негодою та повінню у середині липня у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, становлять 13 мільярдів євро. Таку попередню оцінку озвучив у понеділок, 9 серпня, прем'єр-міністр цієї землі, кандидат у канцлери ФРН від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет (Armin Laschet). Збитки в сусідній землі Рейнланд-Пфальц є принаймні такими ж високими, тому майбутній національний фонд відбудови має становити від 20 до 30 мільярдів євро, сказав Лашет під час виступу в ландтазі.

Тільки у Північному Рейні-Вестфалії пошкоджено понад 150 шкіл, принаймні вісім з них настільки серйозно, що навіть їхня обмежена робота неможлива, зазначив прем'єр землі. Крім того, було пошкоджено понад 200 дитячих садочків і така ж кількість кабінетів лікарів, а також більш ніж 50 аптек. "Повінь 14 і 15 липня була, мабуть, найбільшим стихійним лихом, якого зазнала земля Північний Рейн-Вестфалія за часи існування ФРН. Після всього, що я бачив за останні кілька тижнів, я все ще глибоко вражений",- сказав Лашет.

Всі німецькі землі вже заявили про готовність внести необхідну суму в національний фонд відбудови. "Тому ми вдячні за цю загальнонаціональну солідарність", - наголосив Лашет, цитує інформагенція dpa. Для погодження цього питання потрібна пришвидшена парламентська процедура. За словами Лашета, Бундестаг може обговорити це питання ще в серпні.

Наприкінці липня Асоціація німецьких страховиків оцінила обсяг збитків внаслідок природної катастрофи, що обрушилася на захід Німеччини, в суму до 5,5 мільярда євро. Як повідомлялося, внаслідок руйнівної повені спричиненої сильними дощами, загинули щонайменше 188 людей. Доля багатьох людей досі невідома.

Дивитись відео 25:54 Поділитись "Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3yRW3 "Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021)