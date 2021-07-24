Наслідки повені у ФРН: страховики уточнили збитки

За оцінками німецьких страхових компаній, збитки внаслідок природної катастрофи, що обрушилася на захід Німеччини близько двох тижнів тому, можуть становити до 5,5 мільярда євро. Це випливає з оновленої оцінки Асоціації німецьких страховиків (GDV), опублікованій у вівторок, 27 липня.
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Спочатку німецькі страхові компанії очікували збитків у розмірі 4-5 мільярдів євро, тому що не були враховані втрати застрахованого майна у Баварії та Саксонії. Страхові відшкодування у цих федеральних землях становитимуть, за оцінками, від 5 до 10 відсотків від загальної суми. З решти дві третини підуть на компенсації жителям землі Рейнланд-Пфальц, де найбільше постраждали регіони навколо річок Ар і Мозель, а також населені пункти в передгір'ях масиву Айфель. Ще третину виплатять жителям Північного Рейну-Вестфалії.
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Одним тільки автостраховикам доведеться компенсувати збитки у розмірі до 200 мільйонів євро, оскільки внаслідок негоди стали непридатними або були пошкоджені водою близько 40 000 автомобілів. Великі суми будуть виплачені і за окремі пошкоджені будівлі, застраховані на мільйони євро.
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Циклон "Бернд" і його наслідки стали найдорожчою природною катастрофою в Німеччині у цьому тисячолітті, пише Reuters. Досі рекордним вважався 2002 рік, коли сталася так звана "повінь століття" на Ельбі та Дунаї в східній частині Німеччини. Тоді страхові виплати у зв'язку з паводком сягнули 4,5 мільярда євро.
Далеко не всі жителі Німеччини мають надійний страховий захист від стихійних лих. Якщо на випадок ураганів і граду практично всі житлові будинки в країні застраховані, то на випадок таких природних катастроф, як повені та зливи, страховка є лише у 46 відсотків домовласників, вказують галузеві експерти.
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Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення
Руйнівні повені в Європі
Безпрецедентні повені - спричинені опадами, обсяг яких за два дні склав двомісячну норму - завдали значної шкоди Західній Європі, забравши життя щонайменше 209 осіб у Німеччині та Бельгії. Річки з вузькими руслами у лічені години вийшли з берегів і бурхливі потоки води знищили населені пункти, які стояли тут століттями. Відбудова будинків, підприємств та інфраструктури коштуватиме мільярди євро.
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Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення
Екстремальний сезон дощів
Рекордні повені обрушилися й на частини Індії та Китаю, долаючи дамби та дренажні системи. У китайському місті Чженчжоу вода затопила метрополітен, внаслідок чого загинуло 12 осіб. Тут зливи були особливо сильними навіть для сезону дощів. Науковці прогнозують, що зміни клімату призведуть до ще частіших та сильніших злив - тепліше повітря утримує більше вологи, через що зростає кількість опадів.
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Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення
Небачена спека в США і Канаді
Дедалі частіше у світі спостерігається й сильна спека, подібна тій, яка спіткала наприкінці червня американські штати Вашингтон та Орегон, а також канадську провінцію Британська Колумбія. Тут безпрецедентно високі температури спричинили смерть сотень людей. У селі Літтон у Канаді була зафіксована температура у 49,6 градуса Цельсія - наступного дня цей населений пункт знищила пожежа.
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Лісові пожежі
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Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення
Амазонський дощовий ліс наближається до "точки зламу"?
Центральна Бразилія страждає від найгіршої засухи за останні 100 років, яка підвищує ризик пожеж та зникнення тропічних лісів басейну Амазонки. Науковці нещодавно підрахували, що на великій території південно-східної частини Амазонського дощового лісу вуглекислого газу викидається у повітря більше, ніж поглинається. Це підштовхує тропічний ліс Амазонки ближче до "точки зламу".
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Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення
На межі голоду
Роки безжалісної спеки поставили понад мільйон людей на Мадагаскарі на межу голоду - людям в цій країні доводиться їсти сирі кактуси, листя рослин і саранчу. При цьому в країні не було ані інших природних катастроф, ані політичних конфліктів - вважається, що ця скрутна ситуація в південноафриканській країні є першим випадком голоду в сучасній історії, який спричинено винятково зміною клімату.
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Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення
Більше природніх катастроф - більше біженців
Кількість людей у світі, які стали біженцями через природні катастрофи, у 2020 році стало найвищим за останнє десятиліття - рекордні 55 мільйонів людей стали внутрішньо-переміщеними особами (ВПО), рятуючись втечею від природніх катаклізмів. Ще 26 мільйонів осіб змушені були шукати захисту за межами своєї батьківщини. Три чверті серед ВПО були жертвами екстремальних погодних умов.
Автор: Мартін Кюблер