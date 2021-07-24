Наслідки повені у ФРН: страховики уточнили збитки

За оцінками німецьких страхових компаній, збитки внаслідок природної катастрофи, що обрушилася на захід Німеччини близько двох тижнів тому, можуть становити до 5,5 мільярда євро. Це випливає з оновленої оцінки Асоціації німецьких страховиків (GDV), опублікованій у вівторок, 27 липня.

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Спочатку німецькі страхові компанії очікували збитків у розмірі 4-5 мільярдів євро, тому що не були враховані втрати застрахованого майна у Баварії та Саксонії. Страхові відшкодування у цих федеральних землях становитимуть, за оцінками, від 5 до 10 відсотків від загальної суми. З решти дві третини підуть на компенсації жителям землі Рейнланд-Пфальц, де найбільше постраждали регіони навколо річок Ар і Мозель, а також населені пункти в передгір'ях масиву Айфель. Ще третину виплатять жителям Північного Рейну-Вестфалії.

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Одним тільки автостраховикам доведеться компенсувати збитки у розмірі до 200 мільйонів євро, оскільки внаслідок негоди стали непридатними або були пошкоджені водою близько 40 000 автомобілів. Великі суми будуть виплачені і за окремі пошкоджені будівлі, застраховані на мільйони євро.

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Циклон "Бернд" і його наслідки стали найдорожчою природною катастрофою в Німеччині у цьому тисячолітті, пише Reuters. Досі рекордним вважався 2002 рік, коли сталася так звана "повінь століття" на Ельбі та Дунаї в східній частині Німеччини. Тоді страхові виплати у зв'язку з паводком сягнули 4,5 мільярда євро.

Далеко не всі жителі Німеччини мають надійний страховий захист від стихійних лих. Якщо на випадок ураганів і граду практично всі житлові будинки в країні застраховані, то на випадок таких природних катастроф, як повені та зливи, страховка є лише у 46 відсотків домовласників, вказують галузеві експерти.