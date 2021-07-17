Наслідки повені у Німеччині: багато шкіл непридатні для навчання

Внаслідок руйнівних повеней на заході Німеччини зруйновані або пошкоджені багато будівель шкіл. Лише в районі Арвайлер у федеральний землі Рейнланд-Пфальц будівлі 14 шкіл постраждали під час повені настільки, що їхнє подальше використання є зараз неможливим.

Міністерка культури цієї землі Штефані Губіґ (Stefanie Hubig) у коментарі радіостанції Deutschlandfunk у четвер, 22 липня, висловила побоювання, що літніх шкільних канікул буде недостатньо, щоб відбудувати й відновити пошкоджені та зруйновані будівлі шкіл. Вона навела приклад, що через одну зі шкіл та її територію в районі Арвайлер протікав потік води глибиною у сім метрів. "Я думаю, що можна приблизно собі уявити, що залишилося (від школи. - Ред.) у підсумку", - зауважила Губіґ. Ще в одній зі шкіл для дітей з особливими потребами усі без винятку приміщення були заповнені водою під стелю.

Читайте також: Природна катастрофа в Німеччині: у яку суму обійдеться повінь століття?

Внаслідок масштабних повеней на заході Німеччини минулого тижня загинули 175 осіб - з них 128 у землі Рейнланд-Пфальц, і ще 47 - у сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія. Багато людей досі вважаються зниклими безвісти - лише у землі Рейнланд-Пфальц таких налічується близько 150 осіб.

Ввечері у п'ятницю, 23 липня, о 18 годині за місцевим часом у багатьох церквах по всій Німеччині дзвонитимуть у дзвони в пам'ять про жертв катастрофи.

Уряд Німеччини запустив механізм надання надзвичайної фінансової допомоги для подолання наслідків повені і схвалив пакет допомоги на суму 400 мільйонів євро, яка буде спрямована на усунення найбільш серйозних пошкоджень будівель і муніципальної інфраструктури. Крім того, планується створити багатомільярдний фонд реконструкції. Точний розмір його буде оголошено, щойно буде повністю оцінено збитки.

Читайте також: Катастрофічна повінь у Німеччині: що розповідають ті, хто пережив цей жах

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Наслідки циклону "Бернд" Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Десятки загиблих Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Затоплені вулиці Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінциг загинули 12 мешканців притулку для людей з особливими потребами.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Знищені дороги У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Відірвані від світу Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Стіна для річки Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Під завалами У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Рятувальні роботи ускладнені Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Переповнені водосховища В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Бундесвер допомагає рятувальникам Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Евакуація постраждалих У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування Поїзди у воді Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней. Автор: Данило Білик

