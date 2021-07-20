 Повінь у Німеччині: постраждалим регіонам виділили 400 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Повінь у Німеччині: постраждалим регіонам виділили 400 мільйонів євро

В уряді Німеччини запевняють, що за потреби суму екстреної допомоги збільшать. За останніми даними, кількість жертв повеней у Німеччині зросла до щонайменше 170 осіб.

Наслідки повені у місті Кройцберг, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Наслідки повені у місті Кройцберг, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Федеральний уряд Німеччини у середу, 21 липня, затвердив виділення екстреної допомоги регіонам на заході країни, які постраждали від масштабних повеней. Згідно з рішенням уряду, Берлін виділить 200 мільйонів євро на додачу до такої ж суми, яку нададуть уряди федеральних земель, що постраждали від стихії. Загалом пакет екстреної допомоги становитиме 400 мільйонів євро,  повідомляє агенція dpa.

Ці кошти мають піти насамперед на ремонт будівель та комунальної інфраструктури, які зазнали найбільшої шкоди. Також пряму грошову допомогу буде надано безпосередньо домогосподарствам, які постраждали від повені.

Віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив, що у разі потреби будуть виділені додаткові кошти, і ця допомога надійде швидко та без зайвої бюрократії. Планується також створення фонду відбудови в кількамільярдному обсязі, але його розмір обсяг визначать після встановлення масштабу збитків.

Дивіться також: Німці і повінь століття: допомога волонтерів вражає (відео)

Нагадаємо, в землях Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході ФРН протягом останнього тижня багато районів і населених пунктів зазнали катастрофічних повеней. Загинули щонайменше 170 людей. Тисячі людей залишилися без даху над головою. Крім того, повені спричинили значні руйнування житлових будинків, інших споруд та об'єктів інфраструктури.

  • Селище Маріенталь у долині річки Ар фактично повністю зруйноване

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    У селищі Маріенталь

  • Зруйноване потоком селище Щульд в долині річки Ар

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Селище Шульд

  • Міст через Ар, селище Вальпорцгайм

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Міст через Ар, селище Вальпорцгайм

  • Цвинтар селища Дернау

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Цвинтар селища Дернау

  • Курортне місто Бад-Ноєнар-Арвайлер після того, як через нього пронісся смертоносний потік

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Курортне місто Бад-Ноєнар-Арвайлер

  • Так тепер виглядає курортний готель у Бад-Ноєнарі

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Санаторій у Бад-Ноєнарі

  • Офісна будівля в Бад-Ноєнарі

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Офісна будівля в Бад-Ноєнарі

  • Поблизу містечка Гаймерсгайм

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Поблизу містечка Гаймерсгайм

  • Залізниця в долині річки Ар

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Залізниця в долині річки Ар

  • Місто Зінциг у гирлі річки Ар при впадінні в Рейн

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Місто Зінциг у гирлі річки Ар при впадінні в Рейн

  • Долина річки Ар до смертоносної повені 2021 року

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Долина річки Ар до смертоносної повені 2021 року


Також за темою

Повінь у Німеччині: чому не всюди спрацювала система раннього оповіщення

Повінь у Німеччині: чому не всюди спрацювала система раннього оповіщення 20.07.2021

Після масштабної повені в Німеччині постало питання, чи потрібно було наполегливіше застерігати населення у зоні катастрофи про небезпеку. Репортаж DW із постраждалого містечка Зінцига.

17.07.2021 Die zerstörte Fahrbahn der B265.

Природна катастрофа в Німеччині: у яку суму обійдеться повінь століття? 21.07.2021

Поки що оцінити збитки від смертоносної повені на заході Німеччини не може ніхто. Але з'являються перші оцінки. Масштаби завданої шкоди вражають.

A woman looks at debris brought by the flood next to the Ahr river, following heavy rainfalls in Schuld, Germany, July 15, 2021. REUTERS/Wolfgang Rattay

Катастрофічна повінь у Німеччині: що розповідають ті, хто пережив цей жах 17.07.2021

Більш ніж 130 загиблих, понад тисячу зниклих безвісти, будинки, що пішли під воду, затоплені дороги. Потужна повінь спричинила хаос та руйнування на заході Німеччини. Розповіді свідків цих жахливих подій - у DW.

Реклама

Докладно

Зруйнована внаслідок негоди дорога на заході Німеччини

У яку суму обійдеться повінь століття у Німеччині?

Поки що оцінити збитки від смертоносної повені на заході Німеччини не може ніхто. Але з'являються перші оцінки.  

Німеччина і США близькі до того, щоб вирішити суперечку довкола Північного потоку-2

"Північний потік-2": ЗМІ про деталі угоди між США і ФРН

За даними ЗМІ, ФРН та США домовилися запровадити санкції щодо газопроводу, якщо РФ використовуватиме газ як зброю.  