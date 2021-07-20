Повінь у Німеччині: постраждалим регіонам виділили 400 мільйонів євро

Федеральний уряд Німеччини у середу, 21 липня, затвердив виділення екстреної допомоги регіонам на заході країни, які постраждали від масштабних повеней. Згідно з рішенням уряду, Берлін виділить 200 мільйонів євро на додачу до такої ж суми, яку нададуть уряди федеральних земель, що постраждали від стихії. Загалом пакет екстреної допомоги становитиме 400 мільйонів євро, повідомляє агенція dpa.

Ці кошти мають піти насамперед на ремонт будівель та комунальної інфраструктури, які зазнали найбільшої шкоди. Також пряму грошову допомогу буде надано безпосередньо домогосподарствам, які постраждали від повені.

Віцеканцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив, що у разі потреби будуть виділені додаткові кошти, і ця допомога надійде швидко та без зайвої бюрократії. Планується також створення фонду відбудови в кількамільярдному обсязі, але його розмір обсяг визначать після встановлення масштабу збитків.

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Нагадаємо, в землях Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході ФРН протягом останнього тижня багато районів і населених пунктів зазнали катастрофічних повеней. Загинули щонайменше 170 людей. Тисячі людей залишилися без даху над головою. Крім того, повені спричинили значні руйнування житлових будинків, інших споруд та об'єктів інфраструктури.