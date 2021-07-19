Німці і повінь століття: допомога волонтерів вражає (відео)

Німеччина оговтується від повеней, які вже назвали катастрофою століття. Вражає й солідарність людей. На території "Нюрбургрингу", де відбувалися заїзди "Формули-1", розмістили один з волонтерських центрів.
Не чекаючи допомоги від держави, люди з навколишніх і не тільки міст почали самоорганізовуватися, брали в руки лопати і хто як міг допомагали розчищати вулиці і будинки. Повінь практично відрізала цілі містечка від зовнішнього світу, люди чекали рятувальників на дахах своїх будинків. Загинули понад півтори сотні осіб. Багато людей досі вважаються зниклими безвісти. Мобільний зв'язок у регіоні повені працює з перебоями або його взагалі немає. Місцеві жителі допомагають одне одному і рятувальникам, чим можуть. Подивіться, як ця жахлива повінь гуртує людей:
Повені на Прикарпатті завдали великих збитків. У Німеччині найбільш руйнівними були паводки у 1993, 1995, 2002 та 2013 роках. Яку "роботу над помилками" проводять німці, аби уникнути збитків у майбутньому.
Масштабна повінь на Івано-Франківщині, яка виникла внаслідок потужних злив, спричинила багатомільйонну шкоду. Селяни скаржаться на бездіяльність влади. Репортаж DW із зони стихійного лиха.