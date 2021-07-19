 Німці і повінь століття: допомога волонтерів вражає (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.07.2021

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Політика й суспільство

Німці і повінь століття: допомога волонтерів вражає (відео)

Німеччина оговтується від повеней, які вже назвали катастрофою століття. Вражає й солідарність людей. На території "Нюрбургрингу", де відбувалися заїзди "Формули-1", розмістили один з волонтерських центрів.

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Не чекаючи допомоги від держави, люди з навколишніх і не тільки міст почали самоорганізовуватися, брали в руки лопати і хто як міг допомагали розчищати вулиці і будинки. Повінь практично відрізала цілі містечка від зовнішнього світу, люди чекали рятувальників на дахах своїх будинків. Загинули понад півтори сотні осіб. Багато людей досі вважаються зниклими безвісти. Мобільний зв'язок у регіоні повені працює з перебоями або його взагалі немає. Місцеві жителі допомагають одне одному і рятувальникам, чим можуть. Подивіться, як ця жахлива повінь гуртує людей:

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