Німці і повінь століття: допомога волонтерів вражає (відео)

Не чекаючи допомоги від держави, люди з навколишніх і не тільки міст почали самоорганізовуватися, брали в руки лопати і хто як міг допомагали розчищати вулиці і будинки. Повінь практично відрізала цілі містечка від зовнішнього світу, люди чекали рятувальників на дахах своїх будинків. Загинули понад півтори сотні осіб. Багато людей досі вважаються зниклими безвісти. Мобільний зв'язок у регіоні повені працює з перебоями або його взагалі немає. Місцеві жителі допомагають одне одному і рятувальникам, чим можуть. Подивіться, як ця жахлива повінь гуртує людей: