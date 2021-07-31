Наслідки повеней у ФРН: досі невідома доля 16-ти людей

Через три тижні після руйнівної повені в Німеччині 16 людей досі вважаються зниклими безвісти. Зі 141 жертви катастрофи ідентифікували тіла 121 людини, заявив у четвер, 5 серпня, речник поліції міста Кобленц. Про нових загиблих у регіоні більше не повідомляють, інформує агенція AFP.

"Усі разом працюють над тим, щоб служити населенню, допомагати йому, забезпечувати населенню постачання, відновлювати зруйновану інфраструктуру", - сказав президент центрального органу управління землі Райнланд-Пфальц Томас Ліннертц (Thomas Linnertz). Він відкинув критику на адресу роботи кризового штабу, яка лунала раніше.

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Нагадаємо, сильні зливи три тижні тому спричинили повені в річках у німецьких землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. Це потягло за собою масштабні руйнування будинків, мостів, доріг та інших об'єктів інфраструктури. У Північному Рейн-Вестфалії загинули 47 людей, загальна ж кількість жертв в обох землях наразі становить 188. Повені, за попередніми підрахунками, спричинили мільярдні збитки.