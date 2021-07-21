Німецька залізниця підрахувала збитки від руйнівної повені

Збитки, заподіяні залізничній інфраструктурі повенями на заході Німеччини, становлять 1,3 мільярда євро. Такі підрахунки вартості завданої природною катастрофою шкоди озвучили представники концерну Deutsche Bahn (DB) на пресконференції у п'ятницю, 23 липня.

"На нас чекає неймовірна робота. З руйнуваннями інфраструктури таких масштабів, що сталися одночасно, ми не мали справи ще ніколи", - констатував Фолькер Генчель (Volker Hentschel), глава відділу Deutsche Bahn, що займається менеджментом в галузі технічного нагляду.

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За його словами, левова частка пошкодженої чи зруйнованої інфраструктури не була застрахована. Тому у концерні розраховують на підтримку з боку федерального та земельних урядів у подоланні наслідків стихії для Deutsche Bahn. Уряд ФРН є акціонером концерну, тому держава і в минулому надавала Deutsche Bahn фінансову допомогу, коли йшлось про відновлення пошкодженої інфраструктури. При цьому німецька залізниця поки не планує збільшувати ціни на пасажирські перевезення у цьому зв'язку, запевнив Генчель.

Понад 50 мостів зруйновано

За даними DB, найістотнішу шкоду від повені складає руйнування понад 50 мостів. Крім того, від повені постраждали багато вокзалів і зупинок, 180 залізничних переходів, майже 40 перекладних стрілочних механізмів і понад 1000 інших об'єктів залізничної інфраструктури.

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Тим часом визначити точну вартість відновлення окремих об'єктів вдасться лише після ретельного інженерного аналізу. Багато чого залежатиме від того, повністю чи частково доведеться оновлювати пошкоджені ділянки залізниці, чи будуть зводитися захисні дамби, а також де саме пролягатиме залізничне полотно - на тому ж місці, де воно пролягало до повені, або його перенесуть далі від берегів, вказали в Deutsche Bahn.

Внаслідок масштабних повеней на заході Німеччини минулого тижня загинули 175 осіб - з них 128 у землі Рейнланд-Пфальц, і ще 47 - у сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія. Багато людей досі вважаються зниклими безвісти - лише у землі Рейнланд-Пфальц таких налічується близько 150 осіб.