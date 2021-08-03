 Що чекає на виноробів в Арській долині після катастрофи? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 04.08.2021

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Культура й стиль життя

Що чекає на виноробів в Арській долині після катастрофи?

Повінь у Німеччині зруйнувала цілі виноробні виробництва. У долині річки Ар стихія забрала людські життя, знищила обладнання та винні погреби.

Селище Дернау в окрузі Арвайлер у Німеччині під час повені

Селище Дернау в окрузі Арвайлер у Німеччині під час повені

Виноробний регіон в долині річки Ар є символічним для Німеччини. Він найпівнічніший у країні та, на відміну від більшості інших, відомий передусім своїми червоними, а не білими винами. Виноград тут вирощували ще за часів Стародавнього Риму - близько двох тисяч років тому.  Та після катастрофічної повені в липні 2021 року тут усе по-іншому, і вже ніщо не нагадує про те спокійного життя, яке була тут іще місяць тому. Більшість з 65 тутешніх виноробних господарств зараз опинилися на межі існування. А комусь із виноробів довелося боротися і за життя в ту страшну ніч, коли маленька річечка розлилась і затопила все навколо.

Збитки виноробів через повінь

Місцеві винороби тепер потребують допомоги з інших регіонів, оскільки обладнання, необхідне для збору винограду і його обробки, постраждало під час повені. Але ж за вісім тижнів почнеться гаряча пора - збирання врожаю винограду. Яких збитків винороби зазнають в нинішньому сезоні, поки оцінити складно. Збитки, які винороби вже мають, Кнут Шуберт (Knut Schubert), голова Об'єднання виноробства, оцінює в 48-50 мільйонів євро.

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"Ми виходимо з того, що під час повені не вціліла практично жодна діжка, жодна пляшка нашого вина", - каже виноробка Юлія Бальтес (Julia Baltes) з Дернау в розмові з кореспондентом агентства dpa. У сусідньому селі Рех вона винаймала підвал для зберігання своєї продукції. Цей склад сильно постраждав. "Врятувати вдалося лише кілька пляшок вина, які тепер виглядають, немов вони дуже довго десь зберігалися", - каже вона. До багатьох складах і приміщень виноробні зараз просто немає доступу, тому підраховувати збитки Юлія Бальтес поки що не може. Вся надія на врожай 2021 року. Виноградники біля підніжжя на схилах теж постраждали.

Звідки приходить допомога

Свою допомогу тепер пропонують винороби з регіону на річці Мозель. Гребневідділювачі, які потрібні для того, щоб розділити плоди і стебла, обладнання для віджиму винограду, - всю основу виноробства зруйнувала стихія. Не залишилося і виробничих приміщень, знищені склади. Тому Юлія Бальтес навіть не думає про те, щоб закуповувати нове обладнання. Його все одно немає куди ставити, а вино не буде де зберігати. У регіоні досі немає питної води й електрики. Надія - лише на допомогу виноробів з інших регіонів.

Винороби з долини Ару зазнали значних збитків від повені

Винороби з долини Ару зазнали значних збитків від повені

Двоє місцевих виноробок в ту страшну ніч опинилися під владою стихії і боролися за своє життя, як стало потім відомо Німецькому інституту виноробства (Deutsche Weininstitut, DWI). Обох жінок вдалося врятувати, пожежники знайшли їх живими на дереві. Багато винороби втратили друзів, знайомих. Сотні людей ще вважаються зниклими безвісти.

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Голова місцевого Об'єднання виноробства Губерт Паулі (Hubert Pauly) особисто брав участь у рятувальних заходах і акціях з розчищення завалів. Хвиля руйнувань прокотилася всім регіоном. Постраждали не тільки три великі виноробні, відомі на весь регіон, а й близько тисячі приватних виноробів, які займаються цим задля додаткового підробітку.

За словами Шуберта, разом виноробні підприємства зазнали нищівних втрати: знищено запаси вина 2017, 2019 і 2020 років, повністю!

Що буде з вином з Арської долини

Скільки ж вина в цьому регіоні? За рік винороби в Арській долині виробляють в середньому чотири мільйони літрів, сукупна виручка досягає приблизно 32 мільйонів євро. Ціни з розрахунку на літр в цьому регіоні досить високі, що пояснюється відносно великими витратами на виробництво і виготовлення вина.

Внаслідок повені багато виноградників, розташованих у долині і на прилеглих схилах, були зруйновані або сильно постраждали. Уцілілим виноградникам тепер загрожує висока вологість і вогкість, що може призвести до утворення шкідливого грибка. Місцеві винороби вже отримали дозвіл у чиновників, щоб скористатися спеціальним захисним засобом на рослинній основі, але поки польоти цивільної авіації в цьому регіоні заборонені, а значить - обприскування за допомогою вертольотів поки просто неможливе.

Вода пошкодила виноградники внизу долини Ару

Вода пошкодила виноградники внизу долини Ару

Збиток - колосальний, особливо в містечку Арвайлер і навколо нього - населених пунктах Майшос або Дернау. Маси води забрали з собою обладнання, діжки, забравши у виноробів всю основу для їхнього існування. Ернст Бюшер (Ernst Büscher), прессекретар Німецького інституту виноробства, каже, що на допомогу колегам відразу поспішили винороби з інших регіонів, щоб врятувати хоча б те, що вціліло під час повені.

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Арська долина налічує загалом 563 гектара виноградників, за площею це один з найменших виноробних регіонів в Німеччині. Загалом їх 13.

"Ми втратили набагато більше, ніж вино одного року", - побоюються в Об'єднанні предикатних вин (VDP). Це вино особливого сорту, виготовлене з найкращих і зрілих сортів винограду. В долині річки Ар у цього об'єднання сім виноробних виробництв. Голова Об'єднання німецьких виноробів Клаус Шнайдер (Klaus Schneider) підкреслює, що готовність надавати допомогу серед виноробів величезна. Після катастрофи до регіону поспішили люди з різних міст, щоб допомогти із розбором завалів і на схилах виноградників, адже попереду пора збору врожаю.

"Те, що нас зараз змушує рухатися далі, це велика солідарність, яку ми відчули", - каже виноробка Юлія Бальтес. - У біді ми - не одні. Щодня до нас приходять люди й допомагають розбирати завали, стоячи з нами в мулі". І за всіх складних обставин місцеві винороби намагаються не опускати руки. Це просто не в їхньому дусі.

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    Автор: Мартін Кюблер


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