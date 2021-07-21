Повінь у Німеччині: як рятували коней і поні, котів і собак?

У жительки Кельна Сандри Бішофф (Sandra Bischoff) троє коней. Тримає вона їх в стайні Köttershof у Леверкузені. Вона постійно спілкується з іншими конярами в соцмережах. Сандра вже збиралася лягати спати, коли раптом дізналася про те, що в районі Ерфтталь потоки води заливають стайні.

Всією сім'єю вирушили рятувати коней з води

Сандра одразу ж організувала групу добровільних рятувальників і три автомобілі з причепами. Однак водіїв, які мають право ними керувати, було тільки двоє. Тоді 70-річна мати Сандри зголосилася допомогти донці. Досвід водіння автомобілями з причепами у неї великий, і пенсіонерка за пару хвилин була вже готова сісти за кермо. Сандра, її донька Марґо, подруга доньки Ліза і 70-річна мати Сандри тієї ж ночі вирушили в дорогу.

Затоплені стайні в районі Ерфтталь

"Ми досить довго добиралися до району Ерфтталь, йшов проливний дощ, а навігаційна система направляла нас по бездоріжжю, - згадує Сандра Бішофф. - Коли ми нарешті стали під'їжджати до стаєнь, то опинилися біля величезного озера. Вода стояла вище колін, в темряві блимали сині вогні рятувальних служб і поліцейських автомобілів. Коні, яких ми побачили, були дуже налякані, вони не розуміли, що відбувається, чому навколо стільки людей і води, в їхніх очах були страх і розгубленість. Ми швидко почали завантажувати їх в спеціальні візки для транспортування коней. Зробити це було не так просто, адже ми для них - чужі люди, але досвід роботи з тваринами нам допоміг налаштувати тварин до себе. Не пам'ятаю, як багато часу нам знадобилося, щоб завантажити шістьох коней, але поліція і пожежні служби нас квапили і просили покинути місце затоплення, щоб не наражатися на ще більшу небезпеку. Вони там рятували з води людей", - з хвилюванням згадує Сандра.

Рятувальниці коней: Сандра, Ліза, Марґо

Звичайно, було страшно, але бажання врятувати коней виявилося сильнішим, розповіла DW 30-річна Ліза Гербст (Lisa Herbst). "Ми заспокоїлися лише тоді, коли привезли коней в сухі і безпечні стайні в Леверкузені", - згадує Ліза.

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Вода пішла, а допомога триває

Врятованих коней уже за кілька днів забрали їхні господарі, але Сандра надалі допомагає постраждалим тваринам і їхнім господарям. У соцмережах вона організувала доставку в регіон катастрофи кормів для коней, необхідних ліків. Через вогкість у цьому регіоні з'явилося багато комах, які не дають спокою коням, їм необхідні спеціальні маски, спреї та мазі, які відлякують настирливих комах. Потрібні й заспокійливі засоби. "Мене вразила готовність людей допомогти, у мене в ці дні розривається телефон від дзвінків, соцмережі сповнені пропозицій про допомогу. Тепер головне - вміло координувати допомогу і організувати доставку кормів і необхідних медикаментів", - уточнює Сандра.

Сандра Бішофф: "Я дуже люблю тварин і завжди готова прийти їм на допомогу".

Вона в жодному разі не хотіла б, щоб журналісти робили з неї і членів її сім'ї героїв. "Я дуже люблю тварин і завжди готова прийти їм на допомогу. Я впевнена, що те ж саме зробили б і мої колеги, якби у мене з моїми тваринами сталося лихо. Постраждалим районам ще довго буде потрібна наша допомога. І ми готові допомагати всім, чим зможемо", - каже Сандра.

Рятувальники тварин в Ессені працюють цілодобово

До Служби порятунку тварин в Ессені (Tierrettung Essen e.V.) можна подзвонити в будь-який час доби. Місцеві рятувальники активно допомагали в районах, які постраждали в 2013 році під час повеней у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Для швидкого і ефективного порятунку тварин потрібні професіонали, у яких є спеціальна техніка та досвід. На сьогодні ессенським рятувальникам вдалося врятувати загалом 1600 тварин.

Керівник Служби порятунку тварин в Ессені Штефан Вітте

"У нас є нове обладнання для порятунку тварин. Є надувні човни, гідрокостюми, переноски для тварин та інше оснащення. Крім того, у нас є спеціальні позашляховики, які дозволяють діставатися важкодоступних місць", - підкреслює в інтерв'ю DW один із керівників Служби порятунку тварин в Ессені Штефан Вітте (Stephan Witte). Свій професіоналізм рятувальники змогли проявити і під час нинішньої катастрофи.

Операція з порятунку поні

Вночі ессенським рятувальникам зателефонував стурбований власник дев'яти поні і повідомив, що він і його тварини опинилися в епіцентрі повені. Служба порятунку негайно відправила за адресою три бригади рятувальників. О пів на другу ночі, подолавши 115 кілометрів, вони прибули до місця трагедії. Рятувальники, оцінивши ситуацію, переодяглися в спеціальні водозахисні комбінезони та в темряві вирушили на пошуки тварин.

Рятувальники виводять з води поні, Німеччина

"Приблизно о третій годині ночі ми помітили двох поні й успішно доставили їх з води на берег. Через сильну течію у нас не було можливості обстежити територію затопленого загону. Операцію з порятунку довелося перервати, тому що рівень води сягав двох і вище метрів, а це становило серйозну небезпеку для життя самих рятувальників. Решту поні трохи пізніше знайшли на пагорбі", - розповів Штефан Вітте.

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Ліки та корм для хворого кота

Кілька днів тому до диспетчерського пункту Служби порятунку тварин в Ессені надійшов дзвінок від літньої пари з міста Арвайлер. Подружжя розповіло, що вода затопила весь перший поверх їхнього будинку. Пенсіонерам вдалося врятувати з води хворого 14-річного кота, але всі необхідні для нього ліки і спеціальний корм врятувати не вдалося. Коту була потрібна термінова інгаляція, а ветеринарна клініка, в якій раніше можна було отримати всі необхідні ліки і спеціальний корм, теж сильно постраждала від повені.

Пенсіонерці з Арвайлера привезли корм та ліки для хворого кота

"Ми без зволікання доставили до Арвайлера необхідні ліки і спеціальний корм для кота. Безкоштовно. У нас досі перед очима ця літня жінка, яка виходить нам назустріч з напівзруйнованого будинку. Ми, зізнатися, були до сліз вражені: люди, втративши майже все своє майно, опинившись в напівзруйнованому будинку, продовжують піклуватися про хворого кота. Це не може не викликати поваги", - каже Штефан Вітте.

Портативні акумулятори для мобільних телефонів

У багатьох жертв катастрофи досі немає електрики. У разі необхідності вони не можуть зателефонувати в службу порятунку або інші інстанції. Ессенська Служба порятунку тварин днями закупила понад пів сотні портативних акумуляторів для зарядки мобільних телефонів, а також ліхтарів та інших електроприладів на суму 1400 євро. Рятувальники роздали техніку нужденним.

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"Жертви катастрофи повинні мати можливість зателефонувати в службу порятунку в екстрених випадках. Ми зарядили 50 акумуляторів, кожним з яких тричі можна повністю зарядити мобільні телефони. Ми вдячні нашим спонсорам в Німеччині і за кордоном: всі їхні пожертвування безпосередньо використовуються для допомоги жертвам катастрофи і для порятунку тварин", - запевняє Штефан Вітте.

Господарі і їхні вихованці шукають одне одного

За словами рятувальників, багато домашніх тварин, рятуючись від повені, втратили своїх господарів. Багатьох вода віднесла далеко від будинку. Тварини, яким вдалося вижити, не можуть самі знайти дорогу додому. Багато господарів зараз шукають своїх вихованців.

Своєю чергою, люди знаходять загублених тварин, а потім шукають їхніх господарів. Притулки переповнені, в них зараз можна знайти бездомних птахів, черепах, кроликів, кішок, собак. Пошуки господарів можуть тривати тижні, а то й місяці, вважають зоозахисники і рятувальники. Роботи у них ще дуже багато, а телефони служб порятунку працюють цілодобово.

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