Фейкові новини: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят

Одразу до головного - у поліції Кобленца назвали повідомлення про буцімто знайдені 600 дитячих тіл у постраждалій від катастрофічної повені долині річки Ар у федеральній землі Рейнланд-Пфальц фейковими новинами і застерегли від "необдуманого" поширення повідомлень в інтернеті. Речниця відомства відповіла DW: "Масові знахідки тіл загиблих є чутками, що зараз поширюються. Подібного не відбулося у жодному із згаданих місць, а про знахідки тіл у таких масштабах нам досі ніхто не повідомляв".

За даними правоохоронців, станом на 3 серпня кількість жертв повені у Рейнланд-Пфальці становила 139. Ще 26 людей досі вважають зниклими безвісти.

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Звідки взагалі з'явилася ця дезінформація?

Наскільки змогла встановити DW, вирішальну роль могла зіграти новина, яку у певний час було представлено у абсолютно хибному контексті.

Адже на підтвердження фейкового повідомлення багатократно поширювався і продовжує поширюватись короткий відрізок з телевізійного сюжету репортера німецького мовника n-tv.

На цьому відео знято телевізор, який демонструє 15 секунд ранкової новинної передачі. Репортер стоїть на тлі великої гори з уламків та повідомляє про ситуацію на місці.

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Дослівно він каже: "... ще живуть. З одного боку, вони, авжеж, пережили травматичні речі. Ми говорили з мешканцями, що знайшли у своїх будинках тіла дітей, які принесло туди з якихось інших місць. З іншого боку, є питання, чи будуть подальші повені? Вони кажуть..." На цьому моменті відео обривається.

DW звернулася до n-tv з проханням про роз'яснення. Речник медіагрупи RTL Deutschland, до якого належить цей телеканал, підтвердив, що поширюваний відеокліп демонструє "сильно урізаний уривок" діалогу, який відбувся в ефірі ранкового випуску новин о дев'ятій ранку 22 липня. У цей момент репортер перебував у Альтенбургу поблизу міста Альтенар - регіоні, який особливо сильно постраждав внаслідок катастрофи.

Майже одразу після ефіру цей короткий уривок почав поширюватися. На скріншоті можна побачити пост у Facebook, який було опубліковано у той самий день о 10:55. Але про 600 тіл у цьому пості поки що не було жодної мови.

Одне з перших повідомлень у соціальних мережах з уривком сюжету n-tv з місця повені

Але вже у цих перших дописах помітні - десь сильніше, десь слабше - спроби зв'язати це повідомлення з теоріями змови, подібними до тих, які поширює рух QAnon. Згідно з ними, якісь еліти буцімто проводять таємні і смертельно небезпечні експерименти на дітях, яких тримають у підземних бункерах чи тунелях. Мовляв, повінь винесла їхні тіла на поверхню.

Коли вперше з'явилося число 600, тепер вже навряд чи можна встановити з упевненістю. Фактом є лише те, що у телевізійному включенні про нього немає жодного слова - DW має у своєму розпорядженні повну версію цього відео.

Фейкові новини крокують світом

Згодом повідомлення про буцімто сотні дитячих тіл починає поширюватися на міжнародному рівні. 26 липня цей відеокліп з'являється на YouTube вже з англомовною назвою та описом: мовляв, це саме німецький репортер каже про винесені повінню 600 тіл мертвих малюків.

Тут англійська назва публікації вже приписує репортеру слова про 600 мертвих малюків

Той факт, що деякі користувачі у коментарях наводять правильний переклад його слів, здебільшого ігнорується.

Разом з прикладами повідомлень англійською DW вдалося знайти у соціальних мережах і на форумах подібні публікації японською, нідерландською та іспанською мовами. У одному з твітів англійською, наприклад, стверджується, що включення було перервано телеканалом свідомо.

А тут користувач стверджує, що репортаж з місця повені було свідомо перервано

Фактчекер Андре Вольф (Andre Wolf) дослідив історію поширення цього фейкового повідомлення та докладно представив роль, яку зіграв у цьому рух QAnon. Він працює на Mimikama, австрійську громадську організацію, яка бореться зі зловживаннями в інтернеті та перевіряє чутки на правдивість.

Типові риси теорії змови

За словами Вольфа, те, що на підтвердження таких неординарних припущень бракує будь-яких доказів, є типовим для теорій змови, які часто штампуються за схемою: "Допоки немає доказів зворотного, все, що ми говоримо, є правдою". Здавалося б, що після спростування поліції поширювачі цієї теорії змови мали б навести свої докази, каже Вольф у розмові з DW.

Але тут в гру вступає так званий захисний механізм - той, хто поширює подібні новини та вірить у них, вірить і у те, що "всю цю історію намагаються тримати у таємниці, а ті, хто її спростовують, авжеж, є частиною змови", пояснює Вольф. Заперечення офіційних осіб для прихильників теорій змови є лише підтвердженням їхніх поглядів. Мовляв, "ця влада хотіла б приховати все будь-якою ціною".

Подібні фейкові повідомлення вдалося знайти навіть японською мовою

Немовлята та діти є частим мотивом теорій змови, пояснює Вольф далі. Таким чином можна знелюднювати образ ворога у вигляді еліт чи уряду: "Найгірше, що я можу закинути ворогу, - це знущання над дітьми чи, взагалі, їхнє вбивство". У цьому випадку в людей спрацьовує захисний механізм, первісний інстинкт. "Люди схильні до того, аби поширювати ці повідомлення, співчувати емоційно, розлючуватися". Таким чином, у прихильників підвищується готовність атакувати ворога - наприклад, державу і її інституції. "Мета всього цього - аби люди радикалізовувалися", - каже Вольф.

То чи були тіла дітей взагалі?

Фактом є те, що під час робіт із подолання наслідків катастрофи в регіоні, що постраждав від повені, між руїнами постійно знаходили тіла жертв стихії. Мовник n-tv повідомляв про дві окремі знахідки тіл дітей: у інтерв'ю з поліцейським у постраждалому від повені Альтенарі та у вже згаданому вище відеосюжеті.

На питання про те, на які джерела спирався телерепортер у своїх повідомленнях, у n-tv відповіли DW: "Окремі люди повідомляли нам про померлих дітей. Одна з цих постраждалих була (...) мешканкою з Альтенбурга, яка розповіла нашому репортеру про те, як вона пережила ніч повені, що й знайшло відображення у повідомленнях (з місця подій. - Ред.)".

У поліції Кобленца не захотіли коментувати запит DW про новини щодо цих окремих знахідок дитячих тіл з посиланням на чутливість цієї теми: "Будь-ласка, майте розуміння, що ми з етичних міркувань не можемо надати інформацію щодо точного місця знахідок чи інших персоналізованих даних про померлих. Бо інакше, залежно від обставин, у маленьких містечках за цією інформацією можна встановити особи померлих".

Однак повідомлення про велику кількість дитячих тіл не мають під собою жодних підстав.

Примітка: Аби не надавати ще більшого поширення фейковим повідомленням, DW свідомо не наводить посилань на оригінальні публікації у соціальних мережах, наводячи замість них анонімізовані скріншоти.