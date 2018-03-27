 Фейкові новини: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.08.2021

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Європа

Фейкові новини: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят

У інтернеті можна знайти фейкові новини про знайдені у постраждалому від повені регіоні 600 тіл загиблих дітей. DW розбиралося, як поширювалася ця та інша дезінформація.

Руїни будинків та уламки на місці катастрофічної повені в Альтенарі на заході Німеччини

Руїни будинків та уламки на місці катастрофічної повені в Альтенарі на заході Німеччини

Одразу до головного - у поліції Кобленца назвали повідомлення про буцімто знайдені 600 дитячих тіл у постраждалій від катастрофічної повені долині річки Ар у федеральній землі Рейнланд-Пфальц фейковими новинами і застерегли від "необдуманого" поширення повідомлень в інтернеті. Речниця відомства відповіла DW: "Масові знахідки тіл загиблих є чутками, що зараз поширюються. Подібного не відбулося у жодному із згаданих місць, а про знахідки тіл у таких масштабах нам досі ніхто не повідомляв".

За даними правоохоронців, станом на 3 серпня кількість жертв повені у Рейнланд-Пфальці становила 139. Ще 26 людей досі вважають зниклими безвісти.

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Звідки взагалі з'явилася ця дезінформація?

Наскільки змогла встановити DW, вирішальну роль могла зіграти новина, яку у певний час було представлено у абсолютно хибному контексті.

Адже на підтвердження фейкового повідомлення багатократно поширювався і продовжує поширюватись короткий відрізок з телевізійного сюжету репортера німецького мовника n-tv.

На цьому відео знято телевізор, який демонструє 15 секунд ранкової новинної передачі. Репортер стоїть на тлі великої гори з уламків та повідомляє про ситуацію на місці.

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Дослівно він каже: "... ще живуть. З одного боку, вони, авжеж, пережили травматичні речі. Ми говорили з мешканцями, що знайшли у своїх будинках тіла дітей, які принесло туди з якихось інших місць. З іншого боку, є питання, чи будуть подальші повені? Вони кажуть..." На цьому моменті відео обривається.

DW звернулася до n-tv з проханням про роз'яснення. Речник медіагрупи RTL Deutschland, до якого належить цей телеканал, підтвердив, що поширюваний відеокліп демонструє "сильно урізаний уривок" діалогу, який відбувся в ефірі ранкового випуску новин о дев'ятій ранку 22 липня. У цей момент репортер перебував у Альтенбургу поблизу міста Альтенар - регіоні, який особливо сильно постраждав внаслідок катастрофи.

Майже одразу після ефіру цей короткий уривок почав поширюватися. На скріншоті можна побачити пост у Facebook, який було опубліковано у той самий день о 10:55. Але про 600 тіл у цьому пості поки що не було жодної мови.

Одне з перших повідомлень у соціальних мережах з уривком сюжету n-tv з місця повені

Одне з перших повідомлень у соціальних мережах з уривком сюжету n-tv з місця повені

Але вже у цих перших дописах помітні - десь сильніше, десь слабше - спроби зв'язати це повідомлення з теоріями змови, подібними до тих, які поширює рух QAnon. Згідно з ними, якісь еліти буцімто проводять таємні і смертельно небезпечні експерименти на дітях, яких тримають у підземних бункерах чи тунелях. Мовляв, повінь винесла їхні тіла на поверхню.

Коли вперше з'явилося число 600, тепер вже навряд чи можна встановити з упевненістю. Фактом є лише те, що у телевізійному включенні про нього немає жодного слова - DW має у своєму розпорядженні повну версію цього відео.

Фейкові новини крокують світом

Згодом повідомлення про буцімто сотні дитячих тіл починає поширюватися на міжнародному рівні. 26 липня цей відеокліп з'являється на YouTube вже з англомовною назвою та описом: мовляв, це саме німецький репортер каже про винесені повінню 600 тіл мертвих малюків.

Тут англійська назва публікації вже приписує репортеру слова про 600 мертвих малюків

Тут англійська назва публікації вже приписує репортеру слова про 600 мертвих малюків

Той факт, що деякі користувачі у коментарях наводять правильний переклад його слів, здебільшого ігнорується.

Разом з прикладами повідомлень англійською DW вдалося знайти у соціальних мережах і на форумах подібні публікації японською, нідерландською та іспанською мовами. У одному з твітів англійською, наприклад, стверджується, що включення було перервано телеканалом свідомо.

А тут користувач стверджує, що репортаж з місця повені було свідомо перервано

А тут користувач стверджує, що репортаж з місця повені було свідомо перервано

Фактчекер Андре Вольф (Andre Wolf) дослідив історію поширення цього фейкового повідомлення та докладно представив роль, яку зіграв у цьому рух QAnon. Він працює на Mimikama, австрійську громадську організацію, яка бореться зі зловживаннями в інтернеті та перевіряє чутки на правдивість.

Типові риси теорії змови

За словами Вольфа, те, що на підтвердження таких неординарних припущень бракує будь-яких доказів, є типовим для теорій змови, які часто штампуються за схемою: "Допоки немає доказів зворотного, все, що ми говоримо, є правдою". Здавалося б, що після спростування поліції поширювачі цієї теорії змови мали б навести свої докази, каже Вольф у розмові з DW.

Але тут в гру вступає так званий захисний механізм - той, хто поширює подібні новини та вірить у них, вірить і у те, що "всю цю історію намагаються тримати у таємниці, а ті, хто її спростовують, авжеж, є частиною змови", пояснює Вольф. Заперечення офіційних осіб для прихильників теорій змови є лише підтвердженням їхніх поглядів. Мовляв, "ця влада хотіла б приховати все будь-якою ціною".

Подібні фейкові повідомлення вдалося знайти навіть японською мовою

Подібні фейкові повідомлення вдалося знайти навіть японською мовою

Немовлята та діти є частим мотивом теорій змови, пояснює Вольф далі. Таким чином можна знелюднювати образ ворога у вигляді еліт чи уряду: "Найгірше, що я можу закинути ворогу, - це знущання над дітьми чи, взагалі, їхнє вбивство". У цьому випадку в людей спрацьовує захисний механізм, первісний інстинкт. "Люди схильні до того, аби поширювати ці повідомлення, співчувати емоційно, розлючуватися". Таким чином, у прихильників підвищується готовність атакувати ворога - наприклад, державу і її інституції. "Мета всього цього - аби люди радикалізовувалися", - каже Вольф.

То чи були тіла дітей взагалі?

Фактом є те, що під час робіт із подолання наслідків катастрофи в регіоні, що постраждав від повені, між руїнами постійно знаходили тіла жертв стихії. Мовник n-tv повідомляв про дві окремі знахідки тіл дітей: у інтерв'ю з поліцейським у постраждалому від повені Альтенарі та у вже згаданому вище відеосюжеті.

На питання про те, на які джерела спирався телерепортер у своїх повідомленнях, у n-tv відповіли DW: "Окремі люди повідомляли нам про померлих дітей. Одна з цих постраждалих була (...) мешканкою з Альтенбурга, яка розповіла нашому репортеру про те, як вона пережила ніч повені, що й знайшло відображення у повідомленнях (з місця подій. - Ред.)".

У поліції Кобленца не захотіли коментувати запит DW про новини щодо цих окремих знахідок дитячих тіл з посиланням на чутливість цієї теми: "Будь-ласка, майте розуміння, що ми з етичних міркувань не можемо надати інформацію щодо точного місця знахідок чи інших персоналізованих даних про померлих. Бо інакше, залежно від обставин, у маленьких містечках за цією інформацією можна встановити особи померлих".

Однак повідомлення про велику кількість дитячих тіл не мають під собою жодних підстав.

Примітка: Аби не надавати ще більшого поширення фейковим повідомленням, DW свідомо не наводить посилань на оригінальні публікації у соціальних мережах, наводячи замість них анонімізовані скріншоти.

Дивитись відео 02:17

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Руїни будинків та уламки на місці катастрофічної повені в Альтенарі на заході Німеччини

Фейки: повінь у Німеччині і міф про 600 мертвих немовлят

У інтернеті можна знайти фейкові новини про знайдені у постраждалому від повені регіоні 600 тіл загиблих дітей.  

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