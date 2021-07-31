Загибель людей під час повені у ФРН: обставини перевіряє прокуратура

Прокурор Кобленца перевіряє підстави для порушення кримінальної справи щодо фактів загибелі людей під час повені, що сталась в німецькому окрузі Арвайлер в середині липня. Є підстави вважати, що мало місце необережне спричинення смерті та тілесних ушкоджень через брак або затримку попереджень щодо евакуації населення, повідомила місцева прокуратура у понеділок, 2 серпня. Зараз здійснюється відповідна перевірка повідомлень преси та поліції, а також результатів наявних експертиз.

Зокрема, поліція уже надала попередні дані про обставини загибелі 12-ти людей у медичному закладі в місті Зінциг. Під час катастрофи вода на першому поверсі закладу піднялася дуже швидко, тому людей не вдалося доставити у безпечне місце. Після встановлення усіх обставин трагедії ці дані оцінять на предмет ймовірних підозр щодо скоєння злочинів.

Як повідомлялось, внаслідок руйнівної повені, що почалася на заході ФРН понад два тижні тому через сильні дощі, загинули не менше 182 людей, з них 47 - у Північному Рейні-Вестфалії. 135 жертв зафіксовано у землі Рейнланд-Пфальц, і більшість з них - в долині Арталь, де розташований Арвайлер. 59 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Запізніле попередження про повінь?

Раніше газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) повідомила, що за день до катастрофи місцеві органи влади отримали сигнал тривоги від відомства з охорони навколишнього середовища федеральної землі Рейнланд-Пфальц, але не вжили своєчасних заходів.

Згідно з цими даними, вже у другій половині дня 14 липня земельне відомство опублікувало прогнози про значне перевищення рівня води в річці Ар попередньої максимальної позначки в 3,7 метра. Увечері того ж дня відомство розіслало електронні листи з попередженням про загрозу. Зокрема, воно попередило близько 21:30 про очікуваний рівень води в Арі до 7 метрів. Однак влада Арвайлера оголосила про надзвичайну ситуацію та почала евакуацію лише близько 23-ї години, пише видання.

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