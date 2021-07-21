 Від спеки до потопу: українські міста до зміни клімату не готові | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.07.2021

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Україна

Від спеки до потопу: українські міста до зміни клімату не готові

Україна дедалі частіше потерпає від зміни клімату, констатують експерти. Аномально високі температури та потужні опади уже стали викликом, однак наскільки готова інфраструктура?

Після дощів у Києві

Після дощів у Києві, 19 липня 2021

Після тривалої 35 градусної спеки Київ у липні накрило потужними зливами. Подекуди в українській столиці за півгодини випала тижнева норма опадів. Дощами залило вулиці, дороги, підтопило будівлі. У небезпеці одного дня опинився навіть метрополітен: вода потрапила до касових залів на станціях "Академмістечко" та "Берестейська". Останню довелося екстрено зачиняти герметичним затвором, аби вода не потрапила на колії.

За кілька днів подібна історія трапилася і в Одесі - за добу у місті випало 80 відсотків від місячної норми опадів. Унаслідок негоди дощові потоки затопили місто, вода трималася на вулицях більше доби, із деяких будинків довелося евакуювати мешканців, а когось негода трапила в дорозі у маршрутці.

Такі ситуації вкотре показали вразливість міської інфраструктури перед змінами клімату. Експерти застерігають: аби уникнути катастроф у найближчому майбутньому, адаптуватися потрібно уже зараз.

"Наші мережі не готові"

Зношені каналізаційні мережі, їхня недостатня протяжність, засміченість зливостоків та русел річок - основні причини київських затоплень, пояснюють комунальники. Основне будівництво таких мереж проходило у 1950-1980-ті роки за тодішніми нормами, розповідають DW у компанії "Київавтодор". Нині ж, визнають, ситуацію погіршує ще й значне зменшення у місті зелених насаджень.

Сєвєродонецьк

Води по коліно - Сєвєродонецьк, липень 2021

"Наші мережі не готові. Усі розрахунки попередніх періодів щодо експлуатаційного навантаження з водовідведення з території міста уже ні до чого. Не можна сподіватися, що вони будуть працювати при такому (погодному - Ред.) колапсі", - коментує для DW експерт з технічного обстеження будівель і споруд Анатолій Нечепорчук. За його словами, містобудівні нормативи необхідно терміново переглянути відповідно до кліматичних тенденцій.

Київські комунальники ремонт та очищення каналізаційних систем проводять регулярно. Принаймні, про це публічно повідомляють міські служби. Окрім того, кліматичні зміни та адаптацію до них передбачили у проєкті генерального плану столиці до 2040 року, повідомили DW у Київській міській держадміністрації (КМДА). Так, у документі йдеться про те, що за двадцять років протяжність дощової каналізації має збільшитися з 795 до 938 кілометрів. Окрім того, у планах міста збудувати понад сотню нових очисних споруд дощової каналізації. Площу озеленених територій, які б допомогли утримувати опади та знижувати температуру повітря, хочуть збільшити з 5,3 до 7,6 тисяч гектарів.

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Реальність: кам'яні джунглі без комунікацій

Проте наразі це лише проєкт, реальність же інша. "Я мешкаю в "хрущовці", а навпроти - 18-поверхівка. "Ливнівку" з неї вивели до вуличної каналізації. І коли йде дощ, то вода піднімає люк і утворює фонтан до півметра. Це та проблема, з якою не можна бавитися", - описує київські реалії експерт з технічного обстеження будівель і споруд Анатолій Нечепорчук. Він називає місто "кам'яними джунглями", яке сьогодні "не на боці мешканців, без зайвих територій та дерев".

Львів після зливи

Після зливи у Львові, червень 2021

"Передусім, відповідальність за знищення зелених зон і хаотичну забудову столиці несуть представники органів місцевого самоврядування", - зауважує експертка аналітичного центру CEDOS Анастасія Боброва. Вона перелічує велику кількість скандальних точок столиці, де активістам доводиться боротися за зелені насадження. Це забудова поблизу станції метро "Осокорки", озера Вирлиця, плани щодо забудови урочища Горбачиха, знищення багаторічного винограду на будівлі "Квіти України". При цьому вона впевнена, що нинішній проєкт генерального плану навпаки пропонує рішення, які лише погіршать наслідки зміни клімату, "наприклад, розширення автомобільних доріг і збільшення площі житлової забудови". Боброва вважає, що у київської влади наразі немає ефективної стратегії, як адаптувати публічні простори і вулиці до великої кількості опадів.

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Прямі загрози: підтоплення та руйнування будівель

Тим часом, якщо не протидіяти наслідкам зміни клімату, то постійними загрозами для містян стануть часті підтоплення, розмивання доріг і ґрунту, констатує доцент географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Кононенко. Вона акцентує на тому, що першочергова проблема для Києва - упорядкування масової забудови. В особливій небезпеці, за її словами, перебувають території на правому березі Дніпра, де активно зводять нові житлові комплекси. "Для Києва характерна зсувонебезпечність. Приблизно 35 ділянок у катастрофічному стані, а більше ста - потенційно небезпечні", - каже співрозмовниця DW.

Одеса

Негода наробила капостей в Одесі, 22 липня 2021

Своєю чергою, експерт Анатолій Нечепорчук застерігає від масштабної руйнації будівель унаслідок підтоплень. "Коли у 1986 році мили фасади двічі на добу - змивали радіоактивний бруд після Чорнобиля - тоді потріскалося багато старих будинків. Ми знову підходимо до цього", - коментує фахівець. "Треба обов'язково вжити позачергових заходів щодо планування прибудинкових територій, щоб вода не заходила під будівлі. Наприклад, утримання в нормальному стані відмостків", - радить він.

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Від розмов до дій

Особливу увагу він радить комунальникам звернути на захист метрополітену. "Треба зробити підвищення вхідної групи, хай будуть зайві сходинки чи підйомники, але треба зрозуміти, що це небезпека з великими наслідками. Там велика напруга, туди воду не можна пускати", - застерігає експерт.

За його словами, зсуви ґрунту та руйнування будівель через надмірні опади можуть стати критичними не лише для столиці, а й для інших міст, як-от Львів чи Одеса. "Частота надзвичайних ситуацій зростає і необхідно вдосконалювати надійність споруд, мереж водовідведення, а будівельні норми приводити у відповідність до нинішніх реалій", - додає Олена Кононенко.

Експерти наполягають: якщо залишати ситуацію у містах незмінною, то ймовірність надзвичайних ситуацій із людськими жертвами суттєво зростає. А досвід інших країн та власні техногенні катастрофи, як-от Куренівська трагедія 1961 року, коли болотяний потік із Бабиного Яру крізь прорвану дамбу затопив район Куренівки й призвів до десятків жертв, не повинні давати розслаблятися міській владі.

Дивитись відео 03:39

Рубки дерев: як Київ перетворюють на "бетонну пустелю" (16.11.2018)

  • Кондиціонери

    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

    Кондиціонери - проблема сама по собі

    Немає нічого кращого в такі спекотні дні, ніж опинитися в приміщенні з кондиціонером. Утім, Міжнародне енергетичне агентство зараховує використання кондиціонерів до найвагоміших чинників дедалі більших обсягів споживання електроенергії. На них припадає 10 відсотків світового споживання електрики. Електроенергію, своєю чергою, часто виробляють на теплоелектростанціях, сприяючи зміні клімату.

  • Тель-Авів

    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

    "План Геддеса" для Тель-Авіва

    Задовго до заснування Ізраїлю 1948 року Всесвітній конгрес сіоністів звернувся за консультацією до шотландського експерта з планування міст Патріка Геддеса. Ще 1925 року конгрес хотів знати, як можна мінімізувати вплив пустельного клімату на Тель-Авів. Вулиці були побудовані таким чином, аби морський бриз продував усе місто. Тель-Авів і досі використовує застосовані тоді заходи.

  • Баухаус: німецький дизайн для прохолодження

    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

    Баухаус: німецький дизайн для прохолодження

    Започаткований сто років тому архітекнурний напрям баухаус активно втілював у Тель-Авіві свої сприятливі для клімату ідеї. Приміром, віддаючи перевагу білим пласким дахам, які відбивають сонячне тепло. Крім того, на пласких дахах набагато зручніше встановлювати сонячні панелі, ніж на будь-яких інших.

  • Прохолодний дизайн Нігерії

    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

    Прохолодний дизайн Нігерії

    Ізраїльський архітектор Ар'є Шарон збудував у 1960-х роках Університет імені Обафемі Аволово у Нігерії та скористався при цьому ідями баухаус. Під час планування університету він передбачив створення в ньому садів та внутрішніх подвір'їв із деревами, між якими може гуляти вітер. У тутешніх авдиторіях завжди на сім градусів прохолодніше, ніж надворі.

  • Барселона

    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

    Розширення зелених оаз у Барселоні

    Застосована у Барселоні концепнія називається "суперблоками". У деяких районах міста 2013 було повністю заборонено рух автомобілів, які мусять їхати в об'їзд. Дев'ять житлових блоків були об'єднані у так званий "суперблок". Лише мешканці будинків та постачальники товарів у тамтешні магазини і ресторани можуть їздити всередині. Як наслідок - менше шкідливих газів, більше тиші та місця для зелені.

  • Париж

    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

    Висячі сади в Парижі

    Рослини, що в'ються, та кшталт плюща та дикого винограду обросли фасад Музею на набережній Бранлі у Парижі (на фото). Ідея належить французькому ботаніку Патріку Бланку. Загальна площа стін, покрита рослинами, становить близько 800 квадратних метрів. Таку ж концепцію він застосував до CaixaForum у Мадриді. Цю будівлю покриває килим із близько 15 тисяч рослин 250 видів шість поверхів заввишки.

  • Міста, які пручаються змінам клімату

    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

    Міста, які пручаються змінам клімату

    Швидке спітніння - не найбільший ризик, який приховують у собі дедалі вищі температури повітря. Науковці прямо пов'язують збільшення кількості природних катастроф зі змінами клімату. Коли ураган Харві накотився на Х'юстон 2017 року, місто виграло від розумного планування свого парку Буффало Байоу площею 64 гектари, в якому зібралася вода, що утворилася внаслідок паводку.

  • Масдар

    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

    Нові дружні до клімату міста на Близькому Сході

    Планування міст у деяких регіонах Близького Сходу пропонує нові рішення для боротьби з наслідками зміни клімату. Поблизу аеропорту Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах зараз будується ціле містечко, яке забезпечуватиметься енергією з відновлюваних джерел і, таким чином, не викидатиме в атмосферу вуглекислий газ. Місто Масдар може стати піонером містобудування майбутнього.

  • Маскат, Оман

    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

    Стара, але дієва концепція з Оману

    Температура на вулицях Масдара в Абу-Дабі може бути на 20 градусів нижчою за показники в сусідній пустелі. Прохолодна виникає завдяки високим вітровим вежам у будівлях, які спрямовують прохолодніше повітря в небі додолу. Ідея будувати вищі будинки, аби спрямовувати вітри донизу вулицями міста, походить іще з античності, її, зокрема, застосовували під час будівництва столиці Оману Маската.

  • Пасивний будинок

    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

    Пасивний дизайн - зачаровує погляд

    Той, хто хоче будувати будинок у майбутньому, має мислити "пасивно". Пасивний дизайн включає в себе функції мінімізації впливу будинку на довкілля, а отже і наше життя. Сюди належать менші за розміром вікна, дахові покриття, місце для сонячних панелей чи сади на дахах, де дощ одночасно охолоджує будинок і живить рослини, які сприяють кращому балансу вуглекислого газу в повітрі. Зачаровує погляд!

  • Берлін

    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

    Прощавай, бетоне?

    Аби відповідати потребам клімату в майбутньому, потрібні нові будівельні матеріали. Особливо проблематичним є масове застосування бетону, від час виробництва якого викидається дуже багато двоокису вуглецю. Але вже наявні бетонні будинки є водночас великими поглиначами тепла. Тож від використання бетону хоч і варто відмовлятися, але вже наявні бетонні споруди слід використовувати найоптимальніше.

    Автор: Сертан Сандерсон, Данило Білик


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Докладно

Після дощів у Києві

Від спеки до потопу

Україна дедалі частіше потерпає від зміни клімату. Та наскільки готова інфраструктура?  

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